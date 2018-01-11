Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Düzenlemenin kapsadığı taşeron işçilerin, bugün mesai bitimine kadar çalıştıkları iş yerlerinin ilgili birimlerine başvuru formu ve dilekçeyle müracaat etmesi gerekecek. Kadroya geçme şartlarını karşılamalarına rağmen söz konusu süre içerisinde başvurmayanların kadroya geçiş hakları yanacak. Kadroya geçişin önemli aşamalarından olan yazılı sınav, sınav kurulu tarafından 100 puan üzerinden değerlendirilecek, en az 50 puanı alanlar başarılı sayılacak ve en geç 2 Nisan’a kadar kadroya geçirilecek.