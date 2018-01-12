Osman Çobanoğlu ANKARA
Revizyona gidilecek ürünler arasında ayran, klavye, lavaş, pizza, beyaz peynir, pide-lahmacun, kedi maması, kuru kayısı, köpek barınakları, sigorta acenteleri, kimyasal maddeler, kara yolu taşıtları dâhil olmak üzere 422 ürün ve hizmetin gözden geçirileceği öğrenildi. Söz konusu ürün ve hizmetlerin standartları, sektörün beklentileri ve TSE’ye bağlı komitelerin değerlendirmelerinin ardından değiştirilebilecek veya aynen kabul edilecek.
Ayrana, lavaşa yeni standart
12.01.2018 - 04:31 | Son Güncelleme: 12.01.2018 - 04:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk Standartları Enstitüsü (TSE) 2013 yılında yayımlanmış standartları gözden geçiriyor.
Osman Çobanoğlu ANKARA
Etiketler : ayran,
535644 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/535644.aspx
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