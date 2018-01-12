Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Revizyona gidilecek ürünler arasında ayran, klavye, lavaş, pizza, beyaz peynir, pide-lahmacun, kedi maması, kuru kayısı, köpek barınakları, sigorta acenteleri, kimyasal maddeler, kara yolu taşıtları dâhil olmak üzere 422 ürün ve hizmetin gözden geçirileceği öğrenildi. Söz konusu ürün ve hizmetlerin standartları, sektörün beklentileri ve TSE’ye bağlı komitelerin değerlendirmelerinin ardından değiştirilebilecek veya aynen kabul edilecek.