Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya Belek Turizm Merkezi'nde ulusal medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya gelen Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, sıcak gündemin yanı sıra turizm kültürel alanda yürüttükleri faaliyetleri ilişkin bir sunum yaparak soruları cevapladı.

"Esas meselemiz millî kültürel bağımsızlıktır"



Kültür ve Turizm Bakanı olarak yaklaşık 6 aydır görev yaptığını anımsatan Kurtulmuş, bu süreçte bakanlığı, bakanlığın da kendisini tanıdığını, Türkiye'nin kültür ve sanat camiasını ve politikalarını yakından görme imkanı olduğunu belirtti.

"Öncelikle şunu söylemek isterim, esas meselemiz bizim herhalde millî kültürel bağımsızlık meselesidir. Bu, bugünün meselesi de değil." diyen Kurtulmuş, yaklaşık 2 asırdır, Osmanlı'nın Batı'yla karşılaşması sonrasında, özellikle teknoloji ve ekonomi alanındaki yenilgiyi hissetmesiyle birlikte, bugün tashih etmek durumunda oldukları bir kültürel anlayışın bulunduğunu bildirdi.

Turizmde pazar ve ürün çeşitliliği



Bakan Kurtulmuş, turizm sektöründe pazar ve ürün çeşitlendirmesinin önemine dikkati çekti. Kurtulmuş, "Çin, Hindistan, Güney Kore, Japonya, Endonezya ve Malezya gibi Asya ülkelerini yeni pazarlar olarak görüyoruz. Yaklaşık bu 6 ülkenin nüfusu dünya nüfusunun yarısı ve her birisinde çok kuvvetli bir orta sınıf var. Ayrıca Türkiye gibi bir ülkede sadece deniz turizmine bağlı kalınmamalı, kış turizmi, doğa turizmi, yayla turizmi, kongre, gastronomi gibi turizm alanlarında çalışmalarımız da sürüyor." dedi.

2018 hedefi 36 milyon yabancı turist



Kurtulmuş, 2017'nin 32,4 milyon turist sayısı ve yaklaşık 26 milyar dolar turizm geliriyle tamamlandığını anımsattı. Kurtulmuş, turizm gelirinde yüzde 17, turist sayısında da yüzde 28 artış olduğunu, Rusya'dan yaklaşık 5 milyon, Almanya'dan da 3,5 milyon ziyaretçinin geldiğini söyledi. 2018'de tur operatörlerinden gelen erken rezervasyon konusunda ciddi bir kıpırdanma olduğunu belirten Kurtulmuş, ülkelere göre erken rezervasyon rakamlarının geçen yıla oranla yüzde 20 ile yüzde 60 arasında artış gösterdiğini bildirdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş, "Kruvaziyer turizm de biliyorsunuz son 2 yılda durdu. ABD ile vize krizinin aşılmasıyla burada da ciddi bir ivmenin olacağını düşünüyoruz. 2018 yılı için 36 milyon turist ve 34 milyar dolarlık bir turizm geliri elde etmemiz hiç de zor değildir. Eğer gelişmeler böyle devam ederse, bu projeksiyonlar 2018 yılına gerçekten yansırsa bu şekilde olacaktır diye düşünüyoruz. Ayrıca, seyahat acentelerine verdiğimiz destekleri devam ettiriyoruz, yani en son 9 bin dolara kadar bu destekleri çıkartıyoruz." diye konuştu.

Prestij projeleri



Bakanlığın kültür alanındaki prestij projeleri konusunda bilgi veren Kurtulmuş, İstanbul'daki AKM'yi 2019 yılına yetiştirmeyi planladıklarını, Rami Kışlası'nın bir kitap vadisi haline getirilecek ve yaklaşık 7 milyon kitabın orada sergileneceğini bildirdi. Kuleli Askeri Lisesi'nin müzeye dönüştürülmesiyle ilgili ortak bir çalışmanın yürütüldüğüne işaret eden Kurtulmuş, "Burayı da bir prestij müzesi haline getireceğiz. Yani diyelim birkaç saat İstanbul'da vakti olan birisinin Anadolu topraklarındaki bütün kültürel birikimi, zenginliği görmek için gidip ziyaret edeceği bir müze haline getireceğiz." dedi.