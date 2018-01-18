Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EKONOMİ SERVİSİ

Türk girişimler aldığı yatırımlarla dikkat çekerken Workinton ile Fikir Değirmeni Türkiye’nin ilk çocuk girişimcilik merkezini açtı. Fikir Değirmeni Çocuk Kuluçka Merkezi, 9-17 yaş aralığında yer alan çocuklara 2 yıl boyunca, fikir, proje ve iş geliştirme alanlarında eğitim verip, mekân ve mentorluk desteği sağlayacak. Fikir Değirmeni Kurucusu Burak Kartal, bireylerin 18 yaşına geldikten sonra üretmekten ve geliştirmekten uzakta kaldığını belirterek “Üretme ve geliştirme süreci aslında bir bilinçtir. Bu bilincin çocuk yaşta aşılanması gerektiğine olan inancımızla Fikir Değirmeni Çocuk Kuluçka Merkezi’ni kurduk. 25 çocukla işe başladık. Girişimcilerimiz daha çok ortaokul ve lise öğrencisi. Üreten ve geliştiren nesiller yetiştirmek istiyoruz”dedi. Gelecek yıl 80 çocuğa ulaşmayı hedeflediklerini bildiren Kartal, şimdiden 2 girişimin yatırım görüşmelerine başladığını bildirdi. Kartal, lise öğrencisi tarafından geliştirilen ve verimsiz toprakların ekonomiye kazandırılmasını hedefleyen Toprak Değirmeni projesi için 50 bin dolarlık yatırım görüşmesinin devam ettiğini söyledi.

Türkiye’de 14 lokasyonda yer alan merkezleriyle girişimcilere destek verdiklerini aktaran Workinton CEO’su Pınar Massena da “Workinton, yapısı ve şirket kültürü gereği ortak çalışmayı benimseyen insanların mekanı oldu. Bugün gelecekten pay almak için harekete geçen Fikir Değirmeni Çocuk Kuluçka Merkezi üyelerinin de bizim çatımız altında çok kazançlı çıkacaklarına inanıyoruz. Burada çalışan ablaları ve abileri, onların vizyonlarına yeni bakış açıları kazandıracak. Sonuçta Türkiye’nin kazanacağı çok başarılı girişimler ortaya çıkacaktır” diye konuştu.

Çocuklara özel kuluçka merkezi

Türk girişimcileri radarına alan yerli ve yabancı fonlar genç fikirler için kesenin ağzını açtı. Türkiye’den çıkan girişimler geçtiğimiz yıl 103 milyon dolar yatırım alırken, finansal teknolojiler en gözde alan oldu. Girişim analizi platformu startups.watch Türkiye’nin girişim ekosistemi rakamlarını paylaştı. Buna göre Türkiye ve Polonya 2017 yılında erken dönem yatırımlarda 100 milyon dolar barajını geçerek bir üst lige çıktı. Erken dönem yatırımlar dikkate alındığında Avrupa’da 17. sıraya yükselen Türkiye, Hollanda, İspanya, Belçika, İtalya, Finlandiya, Danimarka ve Norveç gibi ülkelerle yatırım anlamında yarışır konuma geldi. Polonya ise 16. sırada yer aldı. En çok yatırım çeken ülkeler sıralamasında ise İngiltere, Almanya, Fransa ve İsveç üst sıralarda yer aldı.

2017 yılında yapılan yatırımların yüzde 7,6’sını kurumlar gerçekleştirdi. 18,6 milyon dolar yatırım ile yatırımcıların en çok yatırım yaptığı alan bir önceki sene olduğu gibi yine fintech oldu. Fintech firmalarını e-Ticaret ve nesnelerin interneti alanındaki girişimler izledi. Ayrıca bu dönemde Agito, Amadeus Capital, Bluestein & Associates, Boğaziçi Ventures, Demirören Ventures, Growth Circuit Ventures, idacapital, Logo Ventures ve Vostok Emerging Finance ilk defa yatırım yapan firmalar olarak ekosisteme girdi.

Pakolino'ya 425 bin dolar

Dünyanın en büyük ‘melek yatırımcı ağı’ Keiretsu Forum’un Türkiye ayağı Keiretsu Forum Türkiye, çocuklardaki dikkat eksikliği ve teknoloji bağımlılığının önüne geçmeyi amaçlayan girişim şirketi Pakolino’ya yatırım yaptı. Toplamda 425 bin dolarlık yatırımın 220 bin dolarını üstlenen ve yatırıma liderlik eden Keiretsu Forum Türkiye, böylece 26’ncı yatırımını hayata geçirmiş oldu. Kuruculuğunu Pınar Ramsay’ın üstlendiği Pakolino, 3-7 yaş arası çocukların zihinsel ve duygusal gelişimini destekleyen STE(A)M bazlı aktivite kutularından oluşuyor. Türkiye’nin 81 ilinde 25 binden fazla eve girdiklerini belirten Ramsay, bu yıl içinde yurt dışı satışlarına da başlamayı hedeflediklerini belirtti.

En çok yatırım alan girişimler

- Iyzico: 15 milyon dolar

- Ototrink: 4,4 milyon dolar

- Evtiko: 4 milyon dolar

- Otelz: 3,7 milyon dolar

- V-Count: 3,2 milyon dolar

- FalconAI: 2,9 milyon dolar

- AtarLabs: 2,9 milyon dolar

- Insider: 2,3 milyon dolar