Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Büyük çoğunluk, yarıyıl tatilini en ucuza mal etmenin yollarını arıyor. Avantajix.com, üyelerinden bir kısmına “tatil planlıyorlarsa sömestirde nereye gideceklerini” ve “tatil için ne kadar bütçe ayırdıklarını” sordu. Anket sonuçlarına göre, tatile gidenlerin yüzde 65’i sömestiri akraba ya da arkadaş evinde geçirecek. Tatil için ayrılan bütçe de, kişi başı ortalama 250 lira olarak ortaya çıktı. Tatil için tercih edilen ikinci adres ise, şehre yakın otel ve pansiyonlar... Özellikle İstanbul’da oturanların tercih ettiği bu tatilin oranı yüzde 15... Şehre yakın merkezlerdeki tatil için kişi başı ortalama bütçe de 450 lira oldu.