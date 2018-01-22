Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cabir Turğut

Uluslararası ticaretin çok hızlı bir şekilde geliştiği günümüzde fuarların önemi de giderek artıyor. Bugün kaliteli mal üretip pazara sunmak, başarı elde etmek ve satış yapabilmek için tek başına yeterli görülmüyor. Çünkü mevcut koşullarda tüketiciler, benzer malın değişik fiyat, kalite ve tasarımları ile karşılaşabiliyorlar. Bu nedenle ürün tanıtımı ve pazarlamasında fuarların rolü büyük. İhracatını artırmak isteyen firmalara uluslararası ticaretin kapılarını aralayan fuarların önemini CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem ile konuştuk. Erem, Türkiye’de yaklaşık 35 yıldır düzenlediği fuarlar aracılığıyla her yıl 6 milyon iş ziyaretinin gerçekleşmesini sağladıklarını belirtti. Dünya fuarcılık pazarının çok büyük olduğunu ifade eden Erem “2019 yılında Hong Kong ve Miami’de gıda, mobilya, halı, ev tekstili sektörlerinde gerçekleştireceğimiz fuarlarımız ile yurt içinde olduğu gibi uluslararası pazarlardaki gücümüzü de artıracağız” dedi. Özellikle İstanbul’da yaptıkları fuarların, Almanya, İtalya, Fransa, İngiltere dışında Avrupa’da diğer ülkeler ile yarışır büyüklüğe ulaştığını anlatan Erem “Uluslararası organizasyonlarımızda oluşan ticaret hacimleri ile Avrupa’dakilerin pek çoğunu geçmiş durumdayız” diye konuştu. Her yıl doğrudan ve dolaylı olarak 200 bin kişiye istihdam sağlayan CNR fuarlarının ülke ekonomisine katkısına da değinen Erem “Türkiye’nin 2023 ihracat hedefine yüksek katkı sağlamak en büyük amacımızdır. İhracatımızı artırmanın dolayısıyla cari açığa ilaç olmanın yolunun fuarcılıktan geçtiği düşüncesiyle var gücümüzle çalışıyoruz” diye konuştu.

Yer için yarışa girdiler

CNR Holding, Türkiye’nin ihracatına önemli oranda katkı sağlayan 50’nin üzerinde fuara ev sahipliği yapıyor. Mobilya sektörünün 2018 için hedef olarak belirlediği 3 milyar dolar ihracatın önemli bir bölümünün gerçekleştirileceği 14. Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı (CNR İMOB) hakkında da bilgi veren Ceyda Erem “CNR İMOB fuarımıza, firmalarının talebi yoğun oldu. Fuarımıza, 600 mobilya markası binin üzerinde marka ile katılım gösterecek. Fuarda yerimiz kalmadığı için 500 mobilya firması da açıkta kaldı. Mobilya firmaları âdeta fuardan stant satın almak için yarışa girdi. Fuarımıza katılmak için bizden stant alan firmaların, stant fiyalarına yüzde yüz kâr ekleyerek başka mobilya firmalarına sattıklarını görüyoruz” diye konuştu.