Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çağlar Erol, yaptığı açıklamada, Türkiye’nin online dünyada çok aktif olduğunu, genç bir nüfustan oluştuğunu, herkesin bir şekilde online dünyanın verimini ve hızını öğrendiğini söyledi. Erol “Ülkemizde online alışverişe eğilim özellikle seyahat alanında ciddi ağırlığa sahip” ifadelerini kullandı. Enuygun.com olarak geçen yıl uçak biletlerinde yaklaşık 5 milyon adet satışa ulaştıklarını paylaşan Erol, yurt içi uçak bileti satışlarında özellikle güçlü olduklarını, Aralık 2017 verilerine göre, Türkiye’de satılan her 100 yurt içi biletinden yaklaşık 9’unun Enuygun.com üzerinden satın alındığını söyledi. Erol “2017 yılında tüm dünyada ticari uçuşlarda yaklaşık 4 milyar uçak bileti satıldı. Türkiye’de yurt içi uçuşlarda yaklaşık 55 milyon gibi bir sayıya ulaşıldı. Ülkemizde yurt dışı yolcu sayısı ise Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) rakamlarına göre, yaklaşık 83 milyon seviyesinde gerçekleşti. Türkiye, bu sayılarla hava yolu taşımacılığında tüm dünyada oldukça iyi bir noktada” diye konuştu.