Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya gündemini belirleyen, ekonomik ve politik mesajların verildiği Dünya Ekonomik Forumu’nun ilk gününde bütün toplumlara ‘geliri eşit paylaşalım’ çağrısı yapıldı. Bu yıl 48’inci defa toplanan Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) Kurucusu ve Başkanı Klaus Schwab, açılış konuşmasında, 10 yıl süren parasal genişlemenin ardından ‘sosyal genişlemeye ihtiyaç olduğu’ mesajını verdi. 2008 global krizinden bu yana parasal genişlemenin zor durumdaki ülkelerin toparlanmasına yardımcı olduğunu vurgulayan Schwab “Küresel krizin üzerinden 10 yıl geçti ve küresel ekonomi yeniden güçlü ekonomik büyümeye döndü. Ancak, yine de sosyal bir krizin içindeyiz ve hiç kuşkusuz parçalanmış bir dünyada yaşıyoruz. Sosyal uyuşmayı sağlamadan kaydedilen büyümenin sürdürülebilir olmadığını unutmamalıyız.” dedi.



BİRLİK OLABİLİRİZ

Schwab, 10 yıl önce hükûmetlerin ve finans kuruluşlarının bir araya gelerek kriz için aldığı tedbirlerin şimdi de toplumun temellerini yeniden inşa etmek için alınması gerektiğini belirtti. Bugün dünyanın karşı karşıya olduğu toplumsal krize tepki olarak iş dünyasının sorumluluk alması ve öncülük etmesi gerektiğini vurgulayan Schwab, iş dünyasının üretkenliğin kalitesini artırması, yeni istihdam sağlamak ve iş hukukuna saygı duyarak sosyal adaleti sağlaması gerektiğini, oluşturulan geliri adil paylaşmak için adımlar atması, yoksulluğun bitirilmesi için çalışması gerektiğini ifade etti.

GÜVENLİĞE 5 BİN ASKER

İsviçre’nin Davos kasabasında dün başlayan zirvede güvenlik, 4 bin 400’ü asker, 600’ü polis olmak üzere 5 bin kişi tarafından sağlanıyor. ABD Başkanı Donald Trump için özel güvenlik tedbirleri alınırken, uçuşa yasak bölgeler de ilan edildi. Bu bölgelerin ihlali hâlinde uçak düşürülebilecek. Birçok ülkenin devlet ve hükûmet başkanı seviyesinde katıldığı zirvede Türkiye’yi Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya temsil ediyor.

Dünya CEO’ları büyüme bekliyor

Dünya Ekonomik Forumu öncesinde yapılan bir araştırmada, dünya CEO’larının iyimserliğinin büyük oranda arttığı ortaya çıktı. PwC tarafından yapılan ve 1.293 CEO’nun katılımıyla yapılan araştırmada, küresel büyüme için ‘artacak’ diyenlehrin oranı 2 kat artarak yüzde 57’ye ulaştı. Türkiye’deki CEO’ların iyimser olanlarının sayısı da 4 katına çıktı. Türk CEO’ların ‘küresel büyüme artacak’ diyenlerinin oranı yüzde 12’den yüzde 51’e yükseldi. Türk CEO’lar da oldukça iyimser olmakla birlikte bu kez ihtiyatı elden bırakmaya niyetleri yok. Son dönemde Türkiye’de oluşan yüksek büyüme trendi CEO’ların beklentilerini güçlendirse de ihtiyatın elden bırakılmadığı görülüyor. Dünya genelinde CEO’ların endişeleri jeopolitik belirsizler, siber tehditler ve terörizmi endişe verici olarak görürken, Türk CEO’lar en fazla jeopolitik belirsizlikler, döviz kurunda dalgalanma ve terörizm konusunda endişe duyuyor.