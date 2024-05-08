E-Ticaret’te Anneler Günü beklentisi 50 milyar

Annelere hediye için en fazla tercih edilen sektör kuyumculuk... Takıyı, kişisel bakım ürünleri ve aksesuarlar izliyor

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Hakan Çevikoğlu, Anneler Günü yaklaşırken birçok e-Ticaret fi rmasının bu özel günle ilişkin kampanyalar yürüttüğünü belirtti. Anneler Günü’nün, yılbaşından sonra Türkiye’de en çok hediyelik ürün alışverişi yapılan ikinci gün olduğuna işaret eden Çevikoğlu “Her yıl mayıs ayının ikinci pazar gününde kutlanan bu özel güne yönelik etkili kampanyalarla e-Ticaret sitelerinin satışlarında önemli ölçüde artış yaşanıyor. Anneler Günü’nde 50 milyar liranın üzerinde işlem hacmi bekliyoruz” dedi. Çevikoğlu, bu özel gün için yapılan internet alışverişlerinde genellikle kuyumculuk sektörünün öne çıktığına dikkat çekerek, kişisel bakım ve aksesuar kategorisindeki ürünler ile küçük ev aletleri satışlarında da ciddi artış olduğunu söyledi. Çiçek ve çikolata siparişlerinde de yoğun talep beklediklerini dile getiren Çevikoğlu “Bu yıl Anneler Günü’nde geçen yıla oranla yüzde 50’lik alışveriş artışı hedefl iyoruz” diye konuştu. Çevikoğlu ayrıca tüketicileri “Güven damgalı sitelerden alışveriş yapın” uyarısında bulunmayı da ihmal etmedi.