Altın fiyatlarında yatay hareket! Gram ne zaman yükselecek?

Altında son dakika! 8 Mayıs gram altın fiyatı kaç TL? Serbest piyasada gram altın, sınırlı değer kaybıyla 2405 TL’den güne başladı. Sabit seyreden dolardan destek bulamayan gram altın, mayıs başından beri 2420 TL’yi geçemiyor. Ortadoğu’da ateşkesin yeniden tesis edilmeye çalışılması ve FED üyelerinden gelen karışık mesajlar da ons altını frenledi. Analistler, altında yükseliş için orta ve uzun vadeye odaklanılması gerektiğini vurguluyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Altın fiyatlarında anlık olarak değişim gösteren jeopolitik gelişmeler ve FED üyelerinin açıklamaları etkili olmaya devam ediyor. Hafta başında ivme kaybeden İsrail-Hamas ateşkes görüşmelerinin uluslararası paydaşlar tarafından yeniden tesis edilmeye çalışılması ve İsrail’in Refah’a düzenlediği saldırıların sınırlı kalması, jeopolitik tansiyonu bir miktar düşürdü. Bu gelişmeyle birlikte “güvenli liman” altın fiyatlarında da sınırlı bir gerileme gözlemlendi.

8 MAYIS GRAM ALTIN FİYATI KAÇ TL?

Serbest piyasada gram altın fiyatı 8 Mart işlemlerine 2400 TL’ye yakın seviyelerden başlıyor. Fiyatlarda dünkü kapanışa göre yüzde 0,3 oranında sınırlı bir gerileme dikkat çekiyor. Kapalıçarşı’da gram altın 2420 – 2470 TL alım ve satım aralığında seyrederken; çeyrek altın sabah saatlerinde 4 bin 16 TL, yarım altın 8 bin 31TL ve tam altın da 15 bin 988 TL’den satılıyor.

DOLARDAN GRAM ALTINA DESTEK YOK

Mart ayında kadar olan süreçte gram altın, dolardaki yükselişten büyük destek buluyordu. Ancak yaklaşık son 8 haftalık süreçte döviz kurlarının stabil seyretmesi hatta zaman zamana gerilemesi, gram altına destek vermiyor. Böylece hareketler ağırlıklı olarak ons altındaki değişime göre gerçekleşiyor.

Analistler; FED’e dair faiz indirimi süreci ve içeride de döviz kurlarındaki beklentiler dikkate alındığında, altın fiyatlarında yükseliş için orta ve uzun vadeye odaklanılması gerektiğini, mevcut seviyelerin “kademeli alım” için değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor.

ONS ALTIN VE DOLAR ENDEKSİ SON DURUM

Küresel piyasalarda ons altın fiyatında ise işlemler 2318 dolara yakın devam ediyor. Mayıs ayının ilk haftasında ons altın fiyatlarının, 2330 dolar direncine takıldığı dikkat çekiyor.

Ons altında fiyatların yönü için takip edilen dolar endeksinde (DXY), son üç günde yukarı yönlü hareketlilik dikkat çekiyor. Pazartesi 105,00 seviyesinde bulunan DXY, bugün 105,50’yi aştı.

İki Yıllık ABD Tahvil Faizi aynı süreçte 4,79’dan 4,84’e çıkarken; 10 Yıllık ABD Tahvil Faizinde 4,50’nin altında stabil görünüm devam ediyor. Rakamlar, küresel anlamda dolarda sınırlı da olsa güçlenmeye işaret ederken, bu hareketlilik, ons altın üzerinde baskı unsuru oluşturdu.

FED ÜYELERİNDEN SON MESAJLAR

Bu arada FED üyelerinin, bankanın faiz indirimi sürecine dair açıklamaları da altın cephesinde dikkatle takip ediliyor. Dün, Minneapolis FED Başkanı Neel Kashkari açıklamalarda bulundu. Son aylarda katılık gösteren enflasyonun tekrar düşmeye başlamasının kendileri için önemli olduğunu vurgulayan Kashkari, “İş gücü piyasasında da belirgin bir zayıflama halinde, faiz oranlarında indirim mümkün olabilecek. Enflasyonun %2 hedefine doğru gerilediğini gösteren çok sayıda veri görmeliyiz. Bu sebeple faiz oranlarının uzun süre mevcut seviyelerde tutulması gerektiğine inanıyorum” dedi.

FED üyelerinden benzer tonda gelen açıklamalar doları güçlü tutarken, bu durum, altın fiyatları üzerinde baskı unsuru olmaya devam ediyor.