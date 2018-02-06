Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eski araçlarını hurdaya ayıranlara, yeni araç alımında getirilmesi beklenen vergi avantajı, elektronik ticaret ve ilan platformu sahibinden.com’da da “hurda” arayışını artırdı. Söz konusu şirketten yapılan açıklamaya göre, 16 yaş ve üzerindeki otomobil, panelvan, otobüs, kamyonet ve kamyonlarını hurdaya ayıranlara, yeni araç alımlarında 10 bin lirayı geçmemek üzere Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimi sağlanmasının da aralarında bulunduğu yeni vergi düzenlemelerini içeren yasa tasarısının Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulması “hurda” piyasasını hareketlendirdi. Tasarının Meclis’e sunulduğu 2 Şubat itibarıyla sahibinden.com’daki “hurda” aramaları bir önceki haftaya göre yüzde 81 arttı.