Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Arslan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) koordinasyonunda gerçekleştirilen “Güvenli İnternet Günü 2018” etkinliğinin ardından basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı. Meclise sevk edilen torba yasa tasarısında yer alan “İnternetten yayın yapmanın Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) denetiminde olacağı”na yönelik düzenlemenin “internette sansür” olarak yorumlanmasına ilişkin soru üzerine Arslan, gerçek hayatta suç teşkil eden her şeyin sanal ortamda da suç olduğuna dikkati çekti. Arslan, özgürlüklerin hiçbir alanda sınırsız olamayacağını vurgulayarak, şunları kaydetti: Başkalarının özgürlük alanına müdahale ediyorsanız orada bir sınırlama başlıyor. Televizyonlarda sansür yok, her program yayınlanabiliyor. Ülkenin, millî güvenliğine, bekasına, insanımızın değer yargılarına zarar verecek bir yayın yapılıyorsa o zaman müdahale ediliyor.

ROBOT GÜLDÜRDÜ

Güvenli İnternet Günü etkinliklerinde Ahmet Arslan, kendisine yavaş konuşması gerektiğini söyleyen Robot Sanbot’a esprili bir dille karşılık verdi. Arslan ile robot arasında geçen diyalog salonda gülüşmelere sebep oldu.