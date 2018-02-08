Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bitcoin konusunda ekonomi yönetiminde uyarı üstüne uyarı gelirken, hükümet kripto paraları masaya yatırıyor. Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek bu konuda bir çalışma grubu oluşturduklarını belirterek Türkiye’ye özgü çalışma yapacaklarını bildirdi. Şimşek, “Bitcoinle ilgili vatandaşlarımızı uyardım fakat blockchain, bir teknoloji o apayrı bir konu, onu çok önemsiyoruz. Platform üzerinden verimliliği artıracak, dijitalleşmeyi daha hızlandıracak ayrı bir alan. Biz en son Finansal İstikrar Komitesi toplantısında bu konuyu ele aldık, bir çalışma grubu oluşturduk, kripto para konusunu incelemeye aldık. Bahsedilen bu para birimleri Türkiye’de legal değil, legal altyapısı yok. İkincisi gelecekte bunların akıbetine ilişkin dünyada ortak bir fikir yok, ciddi soru işaretleri var. Biz Türkiye’de kripto para anlamında kendimize özgü bir çalışma yapmayı düşünüyoruz. Spesifik birtakım kripto para birimleri noktasında biz şu anda mesafeliyiz, onu riskli görüyoruz. Vatandaşlarımıza bunun getirdiği risklerle ilgili uyarılarda bulunduk. Nitekim bu tartışmalar yaşanırken, çok hızlı bir çıkış sonra da bir çöküş yaşadı. Biz vatandaşlarımızın bu noktada, bu spekülasyonlardan zarar görmesini istemeyiz” dedi.

Şimşek ayrıca enflasyonla mücadele kapsamında yıl sonuna kadar tek haneli rakamlar görmek istediklerini belirterek “Orta vadede yüzde 5, uzun vadede de yapısal reformlarla bunu yüzde 1-3 aralığına çekmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.