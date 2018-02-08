Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nakdi ve gayri nakdi krediler ile ülke ekonomisine yaklaşık 279 milyar TL destek veren Yapı Kredi’nin toplam mevduat hacmi 173 milyar TL olarak gerçekleşti. Bankanın toplam aktifleri 320 milyar TL’ye yükselirken, sermaye yeterlilik rasyosu ise 28 baz puan yükselerek yüzde 14,5 seviyesine ulaştı. Yapı Kredi’nin ortalama maddi özkaynak karlılığı 170 baz puan artışla yüzde 13,6, net karı ise bir önceki yıla göre yüzde 33’lük bir yükselişle 3,6 milyar TL oldu. Yapı Kredi Üst Yöneticisi Gökhan Erün, “2017 sonunda mevduatı yüzde 10 artışla 173 milyar TL’ye ulaşan Yapı Kredi’nin toplam gelirleri ise yüzde 11 artışla 13,8 milyar TL’ye çıktı” dedi.