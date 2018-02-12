Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığını azaltacak ve gazda arz güvenliğini sağlayacak önemli bir adım daha hayata geçti. Tuz Gölü Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisi’nde açılan ilk kavernalarda (suni mağara) dolum işlemi başladı. Tuz Gölü’nün güneyindeki Aksaray’ın Sultanhanı ilçesinde kurulan ve 2023’te tam kapasiteye ulaşacak tesisle; Türkiye’nin konutlarda bir yıllık doğalgaz tüketiminin yaklaşık yüzde 50’sini karşılayabilecek 5,4 milyar metreküp doğalgazın depolanarak, ihtiyaç duyulduğunda kullanılması amaçlanıyor. Geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım’ın katıldığı törenle açılan tesiste, ilk olarak devreye alınması planlanan 12 kavernada, toplam 1,2 milyar metreküp doğalgaz depolanacak. Projenin ikinci aşaması olan ilave 48 kavernanın da açılmasıyla birlikte, 60 kavernaya, yani tam kapasiteyle ulaşılacak.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) Genel Müdür Yardımcısı M. Talha Pamukçu, proje kapsamında Tuz Gölü yataklarının özel bir yöntem ile eritilerek boş hacim oluşturulduğunu, hacmin ise tabii bir doğalgaz depolama alanına çevrildiğini söyledi. Pamukçu “Projemizin ilk kısmında öngördüğümüz 12 kavernadan 6’sını, 2018 yılı itibarıyla işletmeye aldık. Bu kavernalar ile 550 milyon metreküp hacme ulaşacağız. Türkiye’nin yıllık doğalgaz tüketimi 50 milyar metreküp civarındadır. Bunun da 10 milyar metreküpü konutlarımızda tüketilmektedir. Dolayısıyla Tuz Gölü Doğalgaz Depolama Tesisi, tam kapasiteye ulaştığında konutlardaki ihtiyacın yarısını karşılayabilecek. Bu anlamda çok kritik ve hayati önemi yüksek bir proje. Bu arada tesisin kullanımı ile ilgili usul ve esasları EPDK geçtiğimiz günlerde yayınladı. Tesis, önümüzdeki yıl ülkemize hizmet vermeye başlayacak” dedi.