Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçen yıla göre üretiminde yüzde 63’lük artış sağlanan beyaz çay, yine de talepleri karşılayamadı. Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde, 5 yıl önce beyaz çay üretimine geçilmişti. Çaykur tarafından başlatılan uygulamayla ‘tomurcuk’ olarak bilinen çayın üst filizleri, üreticiler tarafından elle toplanıyor ve ‘beyaz iksir’ hazırlanıyordu. Çaykur Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu “Beyaz çayı daha da fazla üretmek istiyoruz. Üreticilerimiz, tomurcuk filizlerini toplasınlar, çünkü ciddi bir gelir bu... Japonya ile yürüttüğümüz, Türk beyaz çayından kanser ilacı yapma çalışmalarında da sona geldik” dedi. Japonya’daki bir araştırmada, Türk beyaz çayında kanserli hücreleri yok eden etken madde bulunmuştu. Beyaz çayın vücut direncini artırarak, bağışıklık sistemini güçlendirdiği biliniyor.