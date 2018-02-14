Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bikoshu’nun Alman Usulü Ödeme seçeneği özellikle ofislerden verilen toplu siparişlerde kuryelerin ödeme sırasında yaşadığı zaman kayıplarını en aza indiriyor.

Alman Usulü Ödeme’de müşteriler hangi siparişlerinin kim tarafından, hangi ödeme türü ile ödeyeceklerini hızlı ve kolayca belirtiyor. Sipariş fişi üzerinde işletmeyle paylaşılan bu bilgi ile kurye, ödeme tipi ve miktarını önceden biliyor. Bunun sonucunda da, kuryeler karışıklık yaşanmadan ödemeyi alıyor ve teslimat zaman kaybı yaşanmadan tamamlanıyor.