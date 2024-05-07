Öğretmen atamalarında dikkat çeken detay! Seçimin ardından mülakat vaadi rafa kalktı

20 bin öğretmen ataması branş dağılımı kontenjanlarına göre Arapça 262, Felsefe 232, Coğrafya 285, Fen Bilimleri 305 ve Fizik için 283 atama olacak

20 bin öğretmen ataması branş dağılımı kontenjanlarına göre Arapça 262, Felsefe 232, Coğrafya 285, Fen Bilimleri 305 ve Fizik için 283 atama olacak

Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi AK Parti'nin seçim beyannamesinde "Kamuda mülakatın kaldırılacağı" vaadi yer almıştı. Büyük ses getiren bu vaat atama bekleyenleri heyecanlandırırken, durum pek de beklendiği gibi olmadı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, seçim sonrası mülakatın yapılacağını söylemişti. Bugün 20 bin öğretmen atamasını duyuran Bakan Tekin, "Sadece atama yoluyla atama değil, yüzde 50 yüzde 50 yani KPSS skorunun yüzde 50'si mülakatın yüzde 50'si olarak yapılacak." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşam gerçekleştirilen Kabine Toplantısının ardından kameralar karşısına geçerek öğretmen atamalarına ilişkin müjdeli bir haber verdi. Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i işaret ederek, atama sayısını açıklayacağını belirtti. Bugün kameralar karşısına geçen Bakan Tekin, 20 bin öğretmen ataması yapılacağını söyledi. Ancak açıklamada "Mülakat" detayı dikkat çekti.

AK PARTİ'NİN SEÇİM VAADİYDİ

Hatırlanacağı üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarıştığı cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi AK Parti'nin seçim beyannamesinde "mülakat" ile ilgili bir vaat yer almıştı. Beyannamede "Kamuda işe alımlarda mülakatın kaldırılacağı" belirtilmişti.

ERDOĞAN DA AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'da 11 Nisan 2023'te yaptığı konuşmada, "Görevin getirdiği zorunluluklar dışında kamuda işe alımlarda mülakatı kaldıracağız. KPSS başarı puanına göre atama yapacağız." ifadelerini kullanmıştı.

ÖĞRETMEN ATAMASINDA MÜLAKAT DETAYI

Seçim sonrası yeni Kabine'de Milli Eğitim Bakanı olarak görev alan Yusuf Tekin ise mülakatın devam edeceğini belirtmişti. Bakan Tekin, atamanın yüzde 50 mülakat yüzde 50 KPSS başarı puanına göre yapılacağını belirtmişti. Bugün ise 20 bin öğretmen atamasının yapılacağını duyuran Bakan Tekin, bir kez daha mülakat vurgusu yaptı. Bakan Tekin, öğretmen atamasıyla ilgili "Sadece atama yoluyla atama değil, yüzde 50 yüzde 50 yani KPSS skorunun yüzde 50'si mülakatın yüzde 50'si olarak yapılacak." dedi.

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SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Bakan Tekin açıklaması birçok kişi tarafından tepkiyle karşılandı. Sosyal medyada onlarca kişi seçim vaadini hatırlatarak mülakat sözünün yerine getirilmesini istedi.