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Haberler > Haberler > 20 bin öğretmen ataması branş dağılımı kontenjanlarına göre Arapça 262, Felsefe 232, Coğrafya 285, Fen Bilimleri 305 ve Fizik için 283 atama olacak

20 bin öğretmen ataması branş dağılımı kontenjanlarına göre Arapça 262, Felsefe 232, Coğrafya 285, Fen Bilimleri 305 ve Fizik için 283 atama olacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
20 bin öğretmen ataması branş dağılımı kontenjanlarına göre Arapça 262, Felsefe 232, Coğrafya 285, Fen Bilimleri 305 ve Fizik için 283 atama olacak

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bugün yapılan açıklamanın ardından 20000 öğretmen ataması branş dağılımı detayları da belirtildi. Hangi branşa kaç atama olacak, Coğrafya öğretmenliği ataması kaç, Fizik, Arapça, Görsel Sanatlar, İlköğretim Matematik atamalarında kaç kişi atanacak? Detaylar geldi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin atama takvimi ve branş dağılımı detaylarını açıkladı.

En çok öğretmen atanacak 5 branşı açıkladıktan sonra detaylı liste belli oldu.

Buna göre en çok atama yapılacak liste şu şekilde:

  • Sınıf Öğretmenliği : 3263
  • Özel Eğitim Öğretmenliği :  2499
  • Rehberlik Öğretmenliği : 1597
  • Din Kültür ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği:  1594
  • İngilizce Öğretmenliği: 968

ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ TAKVİMİ

Arapça: 262

Beden Eğitimi (*) 320  

Bilişim Teknolojileri 253  

Biyoloji 167  

FELSEFE ÖĞRETMENİ ATAMASI KAÇ OLACAK?

Felsefe 232 

Fen Bilimleri 305  

Fizik 283  

Görsel Sanatlar 249  

FEN BİLİMLERİ ATAMASI KAÇ OLACAK?

20 bin öğretmen ataması branş dağılımı kontenjanlarına göre Arapça 262, Felsefe 232, Coğrafya 285, Fen Bilimleri 305 ve Fizik için 283 atama olacak - 1. Resim

KAÇ KİMYA ÖĞRETMENİ ATANACAK?

20 bin öğretmen ataması branş dağılımı kontenjanlarına göre Arapça 262, Felsefe 232, Coğrafya 285, Fen Bilimleri 305 ve Fizik için 283 atama olacak - 2. Resim

KAÇ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ ATANACAK?

20 bin öğretmen ataması branş dağılımı kontenjanlarına göre Arapça 262, Felsefe 232, Coğrafya 285, Fen Bilimleri 305 ve Fizik için 283 atama olacak - 3. Resim

KAÇ TÜRKÇE VE TARİH ÖĞRETMENİ ATANIR?

20 bin öğretmen ataması branş dağılımı kontenjanlarına göre Arapça 262, Felsefe 232, Coğrafya 285, Fen Bilimleri 305 ve Fizik için 283 atama olacak - 4. Resim

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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