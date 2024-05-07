20 bin öğretmen ataması branş dağılımı kontenjanlarına göre Arapça 262, Felsefe 232, Coğrafya 285, Fen Bilimleri 305 ve Fizik için 283 atama olacak
Düzenleyen: Şimal Güdüm / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Bugün yapılan açıklamanın ardından 20000 öğretmen ataması branş dağılımı detayları da belirtildi. Hangi branşa kaç atama olacak, Coğrafya öğretmenliği ataması kaç, Fizik, Arapça, Görsel Sanatlar, İlköğretim Matematik atamalarında kaç kişi atanacak? Detaylar geldi.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin atama takvimi ve branş dağılımı detaylarını açıkladı.
En çok öğretmen atanacak 5 branşı açıkladıktan sonra detaylı liste belli oldu.
Buna göre en çok atama yapılacak liste şu şekilde:
- Sınıf Öğretmenliği : 3263
- Özel Eğitim Öğretmenliği : 2499
- Rehberlik Öğretmenliği : 1597
- Din Kültür ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği: 1594
- İngilizce Öğretmenliği: 968
ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ TAKVİMİ
Arapça: 262
Beden Eğitimi (*) 320
Bilişim Teknolojileri 253
Biyoloji 167
FELSEFE ÖĞRETMENİ ATAMASI KAÇ OLACAK?
Felsefe 232
Fen Bilimleri 305
Fizik 283
Görsel Sanatlar 249
FEN BİLİMLERİ ATAMASI KAÇ OLACAK?
KAÇ KİMYA ÖĞRETMENİ ATANACAK?
KAÇ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ ATANACAK?
KAÇ TÜRKÇE VE TARİH ÖĞRETMENİ ATANIR?
Düzenleyen: Şimal Güdüm - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi