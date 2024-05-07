20 bin öğretmen ataması branş dağılımı kontenjanlarına göre Arapça 262, Felsefe 232, Coğrafya 285, Fen Bilimleri 305 ve Fizik için 283 atama olacak

Bugün yapılan açıklamanın ardından 20000 öğretmen ataması branş dağılımı detayları da belirtildi. Hangi branşa kaç atama olacak, Coğrafya öğretmenliği ataması kaç, Fizik, Arapça, Görsel Sanatlar, İlköğretim Matematik atamalarında kaç kişi atanacak? Detaylar geldi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin atama takvimi ve branş dağılımı detaylarını açıkladı.

En çok öğretmen atanacak 5 branşı açıkladıktan sonra detaylı liste belli oldu.

Buna göre en çok atama yapılacak liste şu şekilde:

Sınıf Öğretmenliği : 3263

Özel Eğitim Öğretmenliği : 2499

Rehberlik Öğretmenliği : 1597

Din Kültür ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği: 1594

İngilizce Öğretmenliği: 968

ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ TAKVİMİ

Arapça: 262

Beden Eğitimi (*) 320

Bilişim Teknolojileri 253

Biyoloji 167

FELSEFE ÖĞRETMENİ ATAMASI KAÇ OLACAK?

Felsefe 232

Fen Bilimleri 305

Fizik 283

Görsel Sanatlar 249

FEN BİLİMLERİ ATAMASI KAÇ OLACAK?

KAÇ KİMYA ÖĞRETMENİ ATANACAK?

KAÇ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ ATANACAK?

KAÇ TÜRKÇE VE TARİH ÖĞRETMENİ ATANIR?