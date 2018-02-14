Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye ve Afrika Birliğinin ortaklaşa düzenlediği "Türkiye-Afrika 2. Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı" kapsamında Türkiye'ye gelen Bakan Gandur, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Gandur, Türkiye'ye yaptığı ziyaret kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul edildiğini belirterek, görüşmede ikili ilişkilere ilişkin güncel konuların ele alındığını kaydetti.

Erdoğan'ın Aralık 2017'de Sudan'a yaptığı ziyareti, "tarihi" olarak nitelendiren Gandur, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sudan ziyareti, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi mesajını taşıyor." dedi.

Türk yatırımcılara çağrı

Gandur, ziyarette iki ülke arasında birçok alanda 13 anlaşmanın imzalandığını hatırlatarak, "Türkiye'deki yatırımcılara mesajım, Sudan'da yatırım yaparak iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğini daha da güçlendirmesi. Sudan, tarım ve madencilik alanı başta olmak üzere yatırım alanında yüksek potansiyele sahip." ifadelerini kullandı.

Sudan ve Türkiye'nin, köklü tarihi ilişkilere sahip olduğuna dikkati çeken Gandur, "Ümit ediyoruz ki Türk yatırımcılar ve Türk halkı Sudan'ı ziyaret edecektir. Şu anda Sudan'da farklı alanlarda yatırım yapan çok sayıda Türk yatırımcı var fakat bu sayının artmasını sabırsızlıkla bekliyoruz." diye konuştu.

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu'nun Sudan'a yapacağı ziyaret

Türkiye ziyareti kapsamında, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Serdar Çam ile Ankara'da bir araya geldiklerini belirten Gandur, görüşmede özellikle Sevakin Adası alanı başta olmak üzere TİKA'nın Sudan'daki projelerine ilişkin konuları ele aldıklarını söyledi.

Erdoğan'ın Sudan ziyaretinde mutabık kalınan en önemli konulardan birinin Sevakin Adası'yla ilgili imzalanan anlaşma olduğuna dikkati çeken Gandur, Erdoğan'ın kabulde, kendisine Sevakin Adası'yla ilgili projeler hakkında sorular yönelttiğini kaydetti.

Gandur, TİKA'nın ülkesinde gerçekleştirdiği projelerin tarih ve turizm açısından önemine dikkati çekerek, "Bu ayın 20'sinde Başbakan Yardımcısı (Hakan Çavuşoğlu) başkanlığındaki delegasyon ve TİKA Başkanı Çam, TİKA'nın Sudan'daki projeleriyle ilgili gelişmeleri görmek için Port Sudan, Nyala ve Hartum başta olmak üzere birçok yere ziyaret gerçekleştirecek." ifadelerini kullandı.