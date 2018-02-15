Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

‘İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’ ve birliğin alt birimi ‘Şekerli Mamuller Tanıtım Grubu’ yöneticisi 7 kişi, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yöneticilerin, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’in talimatından sonra Bank Asya’ya, 27 Ocak 2014’te İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin 3 milyon 600 bin lira, 17 Haziran 2014’te ise birliğin alt birimi olan Şekerli Mamuller Tanıtım Grubu’nun 3 milyon 800 bin lira yatırdığını belirledi. 8 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 iş adamı gözaltına alınırken, 1 kişinin aranmasına başlandı.