Yatırımlarına tarımla başladı! İstanbul Holding 1 milyar dolar değer hedefliyor

Tarımdan savunma sanayiine, lojistikten otomotive kadar birçok alanda Girişim Sermayesi Yatırım Fonu aracılığıyla yatırım yapacak İstanbul Holding, kısa vadede 100 milyon dolarlık bir şirket değerine kavuşarak, 2028’e kadar 1 milyar dolarlık yatırım hedefliyor.

ÖNDER ÇELİK'İN HABERİ - İstanbul Ticaret Odası üyesi 100 iş insanının bir araya gelerek kurduğu İstanbul Holding, faaliyetlerine başladı. İstanbul Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kalsın; lojistik, savunma sanayi, tarım, enerji, otomotiv, teknoloji, gayrimenkul, sermaye ve yatırım şirketleri ile ilgili çalışmalar yürüttüklerini söyledi. İstanbul Holding Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile büyüyen ve gelişen şirketlerle iş birliği yapıp bu şirketlerin büyümesine ve kârlılığına katkı sağlamayı amaçladıklarını ifade eden Murat Kalsın “İstanbul Holding bir yatırım örgütlenme modelidir. 2024 yılı içinde varlıklarının değerini 50 milyon dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Kısa vadede ise 100 milyon dolarlık şirket değeri oluşturarak alanında öncü bir iş modeli olmayı planlıyoruz. Bunun yanı sıra orta ve uzun vadede yatırımlarımızı 2028 yılına kadar 1 milyar dolar değere ulaştırarak şirketlerimizin stratejik büyümelerine katkı sağlamayı arzu ediyoruz” dedi. Bütün süreçleri SPK gözetiminde şeffaf, izlenebilir, denetlenebilir ve hesap verebilir şekilde yürüttüklerini anlatan Murat Kalsın, 2024 yılında yatırım stratejilerini hayata geçirmek, kurumsal yapının küresel yatırım ağları ile ilişkilerini güçlendirmek, iş modelinin Türkiye, özellikle Avrupa ve dünyada görünürlüğünü artırmak ve uluslararası alandaki doğrudan yabancı sermayenin Türkiye’ye yatırım yapmasını sağlayacak İstanbul Yatırım Forumu projesini de hayata geçirmek gibi gündem maddeleri olduğunu kaydetti. Önümüzdeki dönemde ortaklığı 500 kişiye çıkarma imkânlarının olduğunu kaydeden Kalsın, teknoloji ve otomotiv sektöründe özellikle elektrikli ve hidrojenli araçlarla ilgili tekliflerin geldiğini, savunma sanayiinde yatırımlara katkıda bulunmak istediklerini anlattı.

Murat Kalsın

TARIM İÇİN GES’E YATIRIM

Gıda ve tarımın dünya genelinde her geçen gün stratejik önemini artırdığına dikkat çeken Murat Kalsın, ilk yatırımlarını tarım sektörüne yaptıklarını söyledi. Türkiye’nin geçmişte olduğu gibi yeniden tarımda kendi kendine yeten ülkeler arasına girme hedefine 200 milyon TL sermaye ile İH Tarım Yatırım AŞ’yi kurarak katkı sağladıklarını kaydeden Kalsın, şirketin sermayesinin 140 milyon TL’sinin yurt dışındaki Türklerden geldiğini belirtti. Kalsın “Yine tarım sektöründe ikinci bir girişimde bulunarak, 2 milyon metrekare alan üzerinde faaliyet gösteren ve 85 bin badem ağacı bulunan bir tarım işletmesi olan BIG Tarım firmasının yüzde 80’ini 150 milyon TL’ye satın alarak yeni bir yatırım yaptık. Bu yatırımımızda yapay zekâ destekli sensör teknolojileri ve bilimsel yöntemleri kullanarak, tarımda su, enerji ve gübre tasarrufu ile verim artışı sağlamaya başladık” diye konuştu. Kalsın, ayrıca BIG Tarım firmasının faaliyetleri kapsamında enerji verimliliği sağlayacak GES yatırımlarıyla ilgili fizibilite çalışmalarının da devam ettiğini vurguladı.