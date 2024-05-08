Türkiye Tohumcular Birliği iddiaları yalanladı: İsrail’e bağımlılığımız yok

Tohumcular Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Ömer Güler, “Türkiye’nin tohumda İsrail’e bağımlı olduğu” iddialarını yalanladı. Güler, "Kamuoyunda maalesef bilerek veya bilmeyerek böyle bir algı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Türkiye tohumda ne İsrail’e ne de başka bir ülkeye bağımlıdır" dedi.

Türkiye Tohumcular Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Ömer Güler, Türkiye’nin tohumda İsrail ya da başka ülkelere bağımlı olmadığını, İsrail’e ticaret ambargosunun da Türkiye’ye hiçbir olumsuz yansıması olmayacağını söyledi. Ticaret Bakanlığı tarafından İsrail ile ihracat ve ithalat işlemlerinin tüm ürünleri kapsayacak şekilde durdurulmasını değerlendiren Güler, iki ülke arasında tohum ticaretinin 1990’larda başladığını, o tarihten sonra nakliye raf ömrü uzun olan bazı domates çeşitlerinin İsrail’den alındığını; ancak bu tohum çeşidinin 2000’lerde Türkiye’de geliştirilerek ithalatının da azalmaya başladığına işaret etti.

TÜRKİYE'NİN TOHUMDA İSRAİL'E BAĞIMLILIĞI YOK

“Türkiye’nin tohumda İsrail’e bağımlı olduğu” iddialarının gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Güler şunları kaydetti: Türkiye tohumda ne İsrail’e ne de başka bir ülkeye bağımlıdır. Kamuoyunda maalesef bilerek veya bilmeyerek böyle bir algı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Tohumculuk sektörü olarak İsrail ile ticaretimizin durmasının ülkemize hiçbir olumsuz etkisi olmayacaktır. Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kuralları gereği dünyanın en büyük üretici ve ihracatçılarından biri olan ülkemiz, her ülkeye tohum satabilmekte ve ihracat yaptığı pazarların talep çeşitliliği ve serbest pazar gerekleri doğrultusunda nihai ihraç ürününe dönüştürmek amacıyla tohumluk ithalatı yapmaktadır. Şu an net bir şekilde ihracatçı ülke konumuna geçmiş bulunmaktayız. İsrail’den tohum ithalatının, toplam ithalat içindeki payı, 2017’den 2021’de kadar yüzde 5 seviyesinde. 2022’de yüzde 2,51’e, geçen yıl ise yüzde 1,96’ya gerilemiştir.