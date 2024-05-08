Türkiye LNG merkezi olacak! Boru hattının olmadığı bölgelere ihraç edeceğiz

Türkiye doğalgaz merkezi olma hedefinde önemli adımlar atmaya devam ediyor. Fazla gaz sıvılaştırılıp LNG olarak boru hatlarının olmadığı bölgelere ihraç edilecek...

EMRAH ÖZCAN'IN HABERİ - Enerji alanında geçtiğimiz hafta TBMM’de yapılan yasal düzenlemelerle hem yerli üretim doğalgazın hem de farklı kaynaklardan ithal edilen veya ithal edilecek doğalgazın ülkede sıvılaştırılarak dünya piyasalarına LNG olarak pazarlanabilmesine imkân sağlandı. Bu kapsamda, Türkiye’de doğalgaz sıvılaştırma tesisi için yeni yatırımlar yapılacak. Doğalgaz hatlarının olduğu bölgelere kurulacak olan sıvılaştırma merkezi ile doğalgaz LNG’ye dönüştürülecek. Potansiyel ülkelere doğalgaz sıvı olarak gemiler ile satılacak.

GAZ SIVILAŞTIRILIP BORU HATLARININ OLMADUĞU YERLERE İHRAÇ EDİLECEK

Bu düzenlemenin doğalgaz merkezi olma hedefi kapsamında önemli bir adım olduğunu dile getiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı kaynakları “Karadeniz’den çıkardığımız kendi gazımız var. Azerbaycan, Rusya ve İran’dan gelen doğalgaz hatlarımız bulunuyor. Yine çeşitli ülkelerden LNG satın alıyoruz. Bunlardan kendi ihtiyacımız olan kısmını depolama tesislerimizde saklıyoruz. Bu gazın bir kısmını boru hatları üzerinden batıya gönderebiliyoruz. Bu yasal düzenleme ile depolarımızdaki gazın bir bölümünü sıvılaştırıp LNG’ye dönüştürerek boru hattımızın olmadığı bölgelere de ihraç edebileceğiz. Şu anda doğalgaz sıvılaştırma tesisimiz bulunmuyor. Önümüzdeki dönem kamu veya özel sektör yatırımı ile bu tesisler kurulabilir. O zaman gemiler ile dünyanın her yerine LNG ihraç edebileceğiz” bilgisini verdi.

TÜRKİYE'NİN EXXON MOBİL ŞİRKETİ İLE GÖRÜŞMELERİ

Öte yandan, kulislerde, Türkiye’nin ABD’li Exxon Mobil şirketi ile 1,1 milyar dolarlık LNG alımı için görüşmesinin de bu nedenle gerçekleştirildiğine ilişkin değerlendirmeler yapılıyor. Konu hakkında ABD Dışişleri Bakanlığı geçtiğimiz günlerde Türkiye’nin ABD’li Exxon Mobil şirketi ile görüşmesini ele almış, Avrupa ülkelerinin enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve bağımlılıklarının azaltılmasında Türkiye’nin önem taşıdığını açıklamıştı.