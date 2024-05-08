En fazla robota sahip 18. ülkeyiz! İlk sırada Çin var...

İTO Stratejik Araştırmalar Merkezinin ‘akıllı otomasyon teknolojileri’ raporuna göre, Türkiye’de yapay zekâ ürünleri geliştiren firmaların sayısı 2024’te 1.195’e yükseldi. Türkiye, 22 bin 735 robotla en fazla robot stokuna sahip 18’inci ülke oldu.

İstanbul Ticaret Odası Stratejik Araştırmalar Merkezi (İTOSAM) tarafından hazırlanan ‘akıllı otomasyon teknolojileri’ raporuna göre, Türkiye merkezli yapay zekâ ürünleri geliştiren firmaların sayısı 2024’te 1.195’e yükseldi. İTOSAM araştırmacıları LinkedIn verilerini kullanarak Türkiye’de 2000 yılında yapay zekâ ürünleri geliştiren 5 firma varken, firma sayısının 2020’de 572’ye, 2021’de 718’e, 2022’de 860’a, 2023’te 1.012’ye ve 2024’te 1.195’e yükseldiğini tespit etti. En fazla robot stokuna sahip 20 ülkeye ait verilere göre dünya genelinde 2022 yılı itibarıyla 3,9 milyon kurulu endüstriyel robot bulunuyor.

ROBOT SAYISI 5,2 MİLYONA ULAŞACAK

2025’te endüstriyel robot stok sayısının yıllık ortalama yüzde 10 artışla 5 milyon 227 bin olması bekleniyor. Türkiye ise 22 bin 735 robot stoku ile dünya genelinde en yüksek robot stokuna sahip 18’inci ülke konumunda bulunuyor. Çin 1 milyon 501 bin endüstriyel robot ile dünya genelinde en fazla robot stokuna sahip ülke. Çin ekonomisinin mevcut robot stoku dünya ekonomisindeki robotların yüzde 38,5’ini temsil ediyor. Robotlar daha çok manuel, rutin veya fiziksel güç gerektiren görevlerde insanların yerini almaya aday. Bu sebeple yapay zekâdan etkilenme ihtimali düşük meslek grupları, robotlar üzerinden otomasyon riskine maruz kalıyor. Akıllı otomasyon teknolojileri bazı meslek gruplarını olumsuz etkilerken, mevcut bazı iş kollarında daha fazla istihdam fırsatı sunacağı ve bununla birlikte yeni mesleklerin ortaya çıkmasına katkı vereceği öngörülüyor.

ÜNİVERSİTEDE BÖLÜM AÇILMALI

İTO Başkanı Şekib Avdagiç “Yapay zekâ uygulamalarında ve robotikte yetişmiş insan gücümüzü üniversitelerde daha kapsamlı ve daha etkili bölümler açarak Türkiye’de tutmalıyız” uyarısında bulundu. Özellikle yapay zekânın sanayi alanında da giderek daha da etkili bir duruma geldiğini belirten Avdagiç “Türkiye’nin dikkat etmesi gereken konu, Batı, yapay zekâ ve robotikte yetişmiş insan gücümüzün bir kısmını çok hızlı bir şekilde bizden alıp götürebiliyor. Bizim kendi ülkemizdeki yapay zekâ uygulamalarını geliştirmek için üniversitelerde yeni bölümler açılmalı” ifadelerini kullandı.