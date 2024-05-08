Avrupa’da şirket avına çıkacak! Armada Gıda, halka arzla yatırımlarını destekleyecek

Bakliyat, hububat, bulgur, organik ürünler, süper gıda, bakliyat unu, pirinç, glütensiz ürünler, susam, keten tohumu, baharat, kuruyemiş vb. ürün gruplarında, işleme, satış, ithalat ve ihracat gerçekleştiren Armada Gıda, halka arz sonrası yurt dışında büyümeyi planlıyor.

ÖNDER ÇELİK'İN HABERİ - Mersin’de aktif iki fabrikası olan şirketin üçüncü fabrika yatırımı da devam ediyor. Armada Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Fethi Kalıpçı Sönmez “2023’ün sonuna kadar arazi dâhil toplam 12,4 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirdik. 2025 yılı dâhil toplam yatırım tutarının 53,7 milyon dolara ulaşmasını öngörüyoruz” dedi. 90’ın üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini açıklayan Sönmez “Türkiye, 2023’te bakliyat işleme ile beraber yaklaşık 12 milyar dolar değerinde hububat ihracatı gerçekleştirdi. Biz seçili bakliyat ürünlerinde Türkiye’nin ihracatının yüzde 7,2’sini, hububatta ise yüzde 7,4’ünü gerçekleştirdik. 2022 yılında 5,7 milyar TL olan ciromuzu yurt dışı satışlarımızın da katkısıyla yüzde 5 artışla 2023’te 6 milyar TL’ye çıkardık. 2023’te ihracatımızı yüzde 15 artırdık. 2022’de ciromuzun içinde yüzde 61,9 olan ihracat payını, 2023’te yüzde 67,6’ye yükselttik. 2023’te bir önceki yılın yaklaşık 13 katına çıkarak 194 milyon 615 bin TL net kâr elde ettik” diye konuştu. Şirketin yüzde 25’i halka açmak için SPK’ya başvurduklarını ifade eden Sönmez “Halka arzdan elde edeceğimiz gelirle işletme sermayemizi güçlendirirken, büyüme stratejimiz doğrultusundaki yatırımlar ve kapasitemizi artırmak için kullanmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı. Avrupa’da şirket satın alma planları olduğunu anlatan Sönmez “Var olduğumuz pazarlarda derinleşirken yeni pazarlara giriş yaparak globaldeki payımızı yükseltmeyi amaçlıyoruz. Hem Türkiye’de hem de yurt dışında şirket satın almaları ve hedef pazarlarda depo oluşumları yoluyla lojistik ağımızda avantaj sağlamayı planlıyoruz. Kazakistan’da inşa etmeyi planladığımız tarımsal ürün işleme tesisimiz için şirketimizin bağlı ortaklığı olarak AC Agro LLP şirketimizi kurduk. İlk etapta yaklaşık 4 milyon dolar yatırımla depolama alanı ve bakliyat işleme tesisi kurmayı hedefliyoruz” dedi. Fethi Kalıpçı Sönmez, Şanlıurfa ve Hatay’da devreye alacakları 28,8 megavatlık GES projeleriyle tükettikleri elektriğin tamamını temiz enerjiden karşılayacakları söyledi.