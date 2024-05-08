Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Avrupa’da şirket avına çıkacak! Armada Gıda, halka arzla yatırımlarını destekleyecek

Avrupa’da şirket avına çıkacak! Armada Gıda, halka arzla yatırımlarını destekleyecek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Avrupa’da şirket avına çıkacak! Armada Gıda, halka arzla yatırımlarını destekleyecek

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bakliyat, hububat, bulgur, organik ürünler, süper gıda, bakliyat unu, pirinç, glütensiz ürünler, susam, keten tohumu, baharat, kuruyemiş vb. ürün gruplarında, işleme, satış, ithalat ve ihracat gerçekleştiren Armada Gıda, halka arz sonrası yurt dışında büyümeyi planlıyor.

ÖNDER ÇELİK'İN HABERİ -  Mersin’de aktif iki fabrikası olan şirketin üçüncü fabrika yatırımı da devam ediyor. Armada Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Fethi Kalıpçı Sönmez “2023’ün sonuna kadar arazi dâhil toplam 12,4 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirdik. 2025 yılı dâhil toplam yatırım tutarının 53,7 milyon dolara ulaşmasını öngörüyoruz” dedi. 90’ın üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini açıklayan Sönmez “Türkiye, 2023’te bakliyat işleme ile beraber yaklaşık 12 milyar dolar değerinde hububat ihracatı gerçekleştirdi. Biz seçili bakliyat ürünlerinde Türkiye’nin ihracatının yüzde 7,2’sini, hububatta ise yüzde 7,4’ünü gerçekleştirdik. 2022 yılında 5,7 milyar TL olan ciromuzu yurt dışı satışlarımızın da katkısıyla yüzde 5 artışla 2023’te 6 milyar TL’ye çıkardık. 2023’te ihracatımızı yüzde 15 artırdık. 2022’de ciromuzun içinde yüzde 61,9 olan ihracat payını, 2023’te yüzde 67,6’ye yükselttik. 2023’te bir önceki yılın yaklaşık 13 katına çıkarak 194 milyon 615 bin TL net kâr elde ettik” diye konuştu. Şirketin yüzde 25’i halka açmak için SPK’ya başvurduklarını ifade eden Sönmez “Halka arzdan elde edeceğimiz gelirle işletme sermayemizi güçlendirirken, büyüme stratejimiz doğrultusundaki yatırımlar ve kapasitemizi artırmak için kullanmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı. Avrupa’da şirket satın alma planları olduğunu anlatan Sönmez “Var olduğumuz pazarlarda derinleşirken yeni pazarlara giriş yaparak globaldeki payımızı yükseltmeyi amaçlıyoruz. Hem Türkiye’de hem de yurt dışında şirket satın almaları ve hedef pazarlarda depo oluşumları yoluyla lojistik ağımızda avantaj sağlamayı planlıyoruz. Kazakistan’da inşa etmeyi planladığımız tarımsal ürün işleme tesisimiz için şirketimizin bağlı ortaklığı olarak AC Agro LLP şirketimizi kurduk. İlk etapta yaklaşık 4 milyon dolar yatırımla depolama alanı ve bakliyat işleme tesisi kurmayı hedefliyoruz” dedi. Fethi Kalıpçı Sönmez, Şanlıurfa ve Hatay’da devreye alacakları 28,8 megavatlık GES projeleriyle tükettikleri elektriğin tamamını temiz enerjiden karşılayacakları söyledi. 

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Yatırımlarına tarımla başladı! İstanbul Holding 1 milyar dolar değer hedefliyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yatırımlarına tarımla başladı! İstanbul Holding 1 milyar dolar değer hedefliyor - EkonomiYatırımlarına tarımla başladı!Türkiye Tohumcular Birliği iddiaları yalanladı: İsrail’e bağımlılığımız yok - EkonomiTürkiye Tohumcular Birliği iddiaları yalanladı: İsrail’e bağımlılığımız yokKamuda hedef en az 100 milyar TL tasarruf! Uymayana yaptırımlar gündeme gelecek - EkonomiKamuda tasarruf tek merkezden takip edilecekTürkiye LNG merkezi olacak! Boru hattının olmadığı bölgelere ihraç edeceğiz - EkonomiTürkiye LNG merkezi olacakEn fazla robota sahip 18. ülkeyiz! İlk sırada Çin var... - EkonomiEn fazla robota sahip 18. ülkeyiz!Altın yatırımcısına müjde! İslam Memiş gelecek haftayı işaret etti - EkonomiMemiş gelecek haftayı işaret etti
Sonraki Haber Yükleniyor...