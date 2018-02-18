Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu ANKARA



Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Afrin operasyonunda bakanlık olarak TSK’ya Göktürk uydusu ve Karayolları Genel Müdürlüğünün iş makineleri ile lojistik destek verdiklerini bildirdi. Zeytin Dalı operasyonunda ihtiyaç duyulan tüm imkânlarda TSK’nın yanında olduklarını kaydeden Arslan şöyle konuştu: Mehmetçiğin, hâkimiyet kurduğu her yerde, arkasından yol açıp daha rahat ulaşmalarını sağlıyoruz ki, bir sonraki adıma yürüyebilsinler diye. O bakımdan ciddi bir iş makinesi desteğimiz söz konusu. Ayrıca iletişim anlamında da destek veriyoruz. Özellikle kara propagandaya yönelik sosyal medyada, internet ortamında çok yanlış bilgiler yer alıyor. O bilgelerin yalanlanması, anlamında biz de her türlü desteği sağlıyoruz. İnternet ortamında bu konuda sürekli bir tarama yapıyoruz. Yanlış ve yanıltıcı haberleri ve görüntüleri tespit ediyoruz. BTK bünyesinde özel bir ekip sürekli bu konuda çalışıyor. Uluslararası arenada da doğru bilgiyi yayıyoruz.

Göktürk uydusu aracılığı ile de TSK’ya verdiklerini dile getiren Arslan “Görüntü alma amaçlı hizmet veriyor. Keşif ve gözetleme anlamında, ihtiyaç oldukça harekata katkı sağlıyoruz. Bu arada, yeni uydularla ilgili sözleşmeler de geçen sene imzalandı. Şu anda, imalatları başladı. Bunlardan birisi 2020’de diğeri 2021de fırlatılmış olacak. Ayrıca, Türksat-6A’yı da, TÜBİTAK, Savunma Sanayii Müsteşarlığı ve TAİ ile birlikte biz yapıyoruz. Bu da 2020’de fırlatılmış olacak. Bu üç uydudan sonra, sıra rampa yapımını gelecek. Bu konuyla ilgili çalışıyoruz” dedi.