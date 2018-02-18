Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

‘BES modeli’ni değerlendiren Bahçıvan, şunları söyledi: Bugün çalışanın birikimini, siz kuruma emanet ediyorsunuz. Güçlü kurumlarda bir şey olamaz ama sokakta, müessesesini bile koruyamayan bir sürü tüccar var. Onlar battığı zaman, yanında 10-15 yıl çalışan işçinin de tazminatı gidiyor. Türkiye’de büyük bir kitle kıdem tazminatı alamıyor. Risk o kadar büyük ki! Burada BES gibi, her ay bir kesinti yapılabilir. Devletin de desteğiyle BES’te neredeyse 80 milyar liralık bir fon birikti. Buna yakın bir fonun kıdem tazminatından da doğması mümkün. Sermaye piyasaları için de muazzam bir havuz. Kıdem tazminatının BES’leşmesi, Türkiye için muhteşem bir fırsat...