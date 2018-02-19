Bakan Arslan “Böylece ülkemize yeni bir gelir kalemi ekleyeceğiz. Ayrıca yurt dışında iş hacmini genişleteceğiz. Arkadaşlarımız, dünya pazarlarını araştıracak, fırsatlara bakacak, açılan ihaleleri takip ederek DHMİ’nin sahip olduğu bilgi birikimi çerçevesinde bu pazarlara girmek için gerekli modelleme yöntemlerine çalışacak. Gerektiğinde de yeni iş birliklerinin oluşması için, yönetime öneri paketi hazırlama faaliyetlerinde bulunacaklar. Yurt dışı merkezli kurulacak.
DHMİ dünyaya açılıyor
19.02.2018 - 04:37 | Son Güncelleme: 19.02.2018 - 04:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğüne, sahip olduğu birikimi yurt dışındaki firmalara aktarabilmesi için Türkiye dışında şirket kurma yetkisi verildiğini belirtti.
Etiketler : dhmi,
544702 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/544702.aspx
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