Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Arslan “Böylece ülkemize yeni bir gelir kalemi ekleyeceğiz. Ayrıca yurt dışında iş hacmini genişleteceğiz. Arkadaşlarımız, dünya pazarlarını araştıracak, fırsatlara bakacak, açılan ihaleleri takip ederek DHMİ’nin sahip olduğu bilgi birikimi çerçevesinde bu pazarlara girmek için gerekli modelleme yöntemlerine çalışacak. Gerektiğinde de yeni iş birliklerinin oluşması için, yönetime öneri paketi hazırlama faaliyetlerinde bulunacaklar. Yurt dışı merkezli kurulacak.