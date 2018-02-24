Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pek çok beyaz şapkalı bilgisayar korsanı, kripto para hırsızlığı sonrasında polise yardımcı olmak için başvururken, Twitter’da JK17 adıyla bilinen hacker hırsızlıktan kısa bir süre sonra, çalınan sanal paraların transfer edildiği hesaplardan birini belirlemişti. JK17, bilgiyi NEM yöneticileri ile paylaşarak, 400’ün üzerinde kripto para hesabının izlemeye alınmasını sağlamıştı.