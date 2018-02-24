Pek çok beyaz şapkalı bilgisayar korsanı, kripto para hırsızlığı sonrasında polise yardımcı olmak için başvururken, Twitter’da JK17 adıyla bilinen hacker hırsızlıktan kısa bir süre sonra, çalınan sanal paraların transfer edildiği hesaplardan birini belirlemişti. JK17, bilgiyi NEM yöneticileri ile paylaşarak, 400’ün üzerinde kripto para hesabının izlemeye alınmasını sağlamıştı.
Beyaz şapkalı hacker’lar sanal para peşinde
24.02.2018 - 05:07 | Son Güncelleme: 24.02.2018 - 05:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beyaz şapkalı bilgisayar korsanları, Japonya merkezli kripto para borsası Coincheck’ten çalınan 538 milyon dolar değerindeki NEM adlı sanal para birimini bulmak için çalışmaya başladı.
Etiketler : hacker,
545964 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/545964.aspx
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