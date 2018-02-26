Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ö. FARUK BİNGÖL

Türk sanayiciler, Türkiye’nin 2023 hedefleri yolunda büyük adımlar atmaya devam ediyor. Zorlu Holding, yenilikçi enerji sistemleri ve yüksek performanslı pil teknolojileri başta olmak üzere birçok inovatif alana yatırım yapan Çinli GSR Capital ile, 4,5 milyar dolarlık yatırımı içeren ve iki alanı kapsayan ortaklık için ön anlaşma imzaladı. Anlaşma ile GSR Capital, Vestel ile birlikte, elektrikli otomobiller ve enerji depolama pillerine yönelik 25 bin megavatlık kapasiteye sahip batarya fabrikasını yüzde 50 ortaklıkla kuracak. GSR Capital ayrıca, Türkiye’de yeni nesil madenciliğin AR-GE ve teknoloji üssü konumundaki Zorlu şirketlerinden Meta Nikel’e, yüzde 50 ortak olacak.



OYUNU KURACAĞIZ

İstanbul’da düzenlenen törende bilgiler veren CEO Ömer Yüngül “İşe elektrikli otomobiller ve enerji depolama için pil paketleme tesisinin kuruluşu ile başlayacağız. Telefonlar ile başlayan, şimdi de elektrikli otomobillerde ve enerjinin depolanmasında kullanılan pil yatırımı ile Türkiye’de ekonomik büyümeye katkı sağlayacağız. Yılda 500 bin adet elektrikli araç bataryası üreteceğiz. Daha sonra bunu 2-3 misli artırabileceğiz. Özellikle Kuzey Avrupa’da fosil yakıtlar 2023’ten sonra yasaklanacak. O bölge başta olmak üzere dünyada büyük bir potansiyel mevcut. Bu pastadan pay alacağız. İç pazara da gerek yerli otomobil olsun, gerek dönüşen kamyon ve otobüs olsun katkı sağlayacağız. GSR Capital ayrıca, Gördes’teki nikel-kobalt tesisi Meta Nikel’e ortak olacak. Bu ortaklıkla 10 bin ton olan kapasitemizi, 40 bin tona çıkarmayı planlıyoruz. Gördes’te, pillerde kullanılan nikel sülfat ve kobalt sülfat üretimi de yapmaya başlayacağız. 2023 yılında bu yatırımlar tamamlandığında, Türkiye ekonomisine 6 milyar dolar tutarında yüksek katma değerli ihracat geliri ve 4 bin kişiye istihdam sağlamış olacağız. Bu iş birliğiyle aslında bu alanda oyun kurucular arasına girdiğimiz bir atılımdan bahsediyoruz” dedi.



TÜRKİYE AVANTAJLI

GSR Capital Eş Başkanı Jianghua Su da, “Türkiye, Avrupa’ya açılan kapı konumunda. Buraya yatırım, Avrupa’ya açılmak demek. Türkiye’de, komşu ülkelerde ve bölgede de elektrikli araç kapasitesi hızla yükselecek. Türkiye’nin bu güzel, iyi yatırım ortamında, sahip olduğumuz tecrübeyi kullanarak, dünyanın en önemli pil batarya merkezini Zorlu Holding ile oluşturacağımıza inanıyoruz” diye konuştu.

Bu coğrafyaya güveniyoruz

Zorlu Holding ile GSR Capital arasındaki iş birliği anlaşmasının detayları, İstanbul’da düzenlenen toplantıda anlatıldı. Basın toplantısına (soldan sağa) Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyeleri Emre Zorlu, Şule Zorlu, Olgun Zorlu, Selen Zorlu, GSR Capital Eş Başkanı Jianghua Su, Zorlu Holding CEO’su Ömer Yüngül, NEVS Yönetim Kurulu Başkanı Kai Johan Jiang, Hissedar Temsilcisi Chao Ma, CEO’su Stefan Tilk, Vestel Şirketler Grubu Başkanı Turan Erdoğan ve Zorlu Maden Grubu Başkanı Orhan Yılmaz katıldı. Elektrikli otomobiller ve batarya sistemlerini, kendilerine stratejik yatırım alanı olarak belirlediklerini vurgulayan Jianghua Su, “Türkiye iyi bir yatırım ortamına, kaliteli işgücüne sahip. Yeni enerji, elektrikli otomobil gibi gelişmeler mevcut burada. Türkiye’nin geleceğine olumlu bakıyoruz. Zorlu Holding de, 65 yıldır Türkiye’nin en önemli kurumlarından. Sanayici, girişimci, yenilikçi, teknoloji girişimleri çok etkileyici. Bu imza ciddi bir adımdır. Türkiye, önemli bir merkez olmamıza büyük katkı sağlayacaktır” dedi.