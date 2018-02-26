Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

26 Şubat -1 Mart tarihleri arasında düzenlenecek kongreye 208 ülkeden 400 civarı operatör şirket katılacak. 100 binden fazla ziyaretçinin beklendiği fuarda Türk firmaları Turkcell, Türk Telekom, Argela, Vestel, Netaş, General Mobile ve Defne Telekomünikasyon da yerini aldı. Kongrede Turkcell, fuarın en çok ziyaret edilen bölümlerinden biri olan ve Innovation City olarak adlandırılan geleceğin teknolojilerinin tanıtıldığı 469 metrekarelik standıyla ziyaretçileri ağırlayacak. Türk Telekom ve iştiraki Argela da 5G başta olmak üzere gelecek nesil telekomünikasyon teknolojilerini tanıtacak. General Mobile yeni telefon modelleriyle teknoloji severlerinin karşısına çıkmaya hazırlanırken, Defne Telekomünikasyon ise yapay zekâ destekli ‘Akıllı Pazarlama Platformu’, ‘Akıllı IVR Platformu’ ve ‘Çoklu Kanal Servis Platformu’nu tanıtacak.