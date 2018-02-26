26 Şubat -1 Mart tarihleri arasında düzenlenecek kongreye 208 ülkeden 400 civarı operatör şirket katılacak. 100 binden fazla ziyaretçinin beklendiği fuarda Türk firmaları Turkcell, Türk Telekom, Argela, Vestel, Netaş, General Mobile ve Defne Telekomünikasyon da yerini aldı. Kongrede Turkcell, fuarın en çok ziyaret edilen bölümlerinden biri olan ve Innovation City olarak adlandırılan geleceğin teknolojilerinin tanıtıldığı 469 metrekarelik standıyla ziyaretçileri ağırlayacak. Türk Telekom ve iştiraki Argela da 5G başta olmak üzere gelecek nesil telekomünikasyon teknolojilerini tanıtacak. General Mobile yeni telefon modelleriyle teknoloji severlerinin karşısına çıkmaya hazırlanırken, Defne Telekomünikasyon ise yapay zekâ destekli ‘Akıllı Pazarlama Platformu’, ‘Akıllı IVR Platformu’ ve ‘Çoklu Kanal Servis Platformu’nu tanıtacak.
Mobil Dünya Kongresi’ne Türk çıkarması
26.02.2018 - 05:07 | Son Güncelleme: 26.02.2018 - 05:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dünya mobil teknoloji liderlerinin bir araya geldiği GSMA Mobil Dünya Kongresi; GSMA Yönetim Kurulu üyeleri, dünya liderleri, uluslararası sivil toplum kuruluşları ve birçok mobil teknoloji şirketinin katılımıyla Barselona’da bugün başlıyor.
Etiketler : mobil dünya,
546383 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/546383.aspx
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