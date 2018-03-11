Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Baştan aşağı yenilen bina Turkcell Tepebaşı Plaza ferah çalışma alanları, toplantı odaları, sosyal alanları, sağlık ünitesi, spor salonuyla yepyeni bir iç tasarıma kavuştu. Binanın yeniden hizmet vermeye başlamasıyla Levent’te yer alan Turkcell ofisindeki birimler de Turkcell Akademi, Turkcell Finansman A.Ş., Turkcell Ödeme Hizmetleri A.Ş., Kurumsal Satış, Network ve Kiralama birimleri Tepebaşı Plaza’ya taşınacak. Turkcell Tepebaşı Plaza’nın yanı sıra İstanbul’da Küçükyalı’daki Genel Müdürlük binası ile Turkcell Maltepe Plaza ve Turkcell Kartal Plaza’da hizmet vermeyi sürdürecek.