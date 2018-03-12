Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cuma günü dolar kurundaki değer kayıplarına paralel satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,20 düşüşle 162,1 liradan tamamladı. Gram altın, yeni haftanın ilk işlem gününe yatay başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla 162,1 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 266 lira, Cumhuriyet altını da 1.085 liradan satılıyor. Asya piyasalarında yatay bir seyir izleyen altının ons fiyatı da şu dakikalarda önceki kapanış seviyesinin hemen altında 1.322,8 dolardan işlem görüyor. AA Finans Analisti İslam Memiş, cuma günü ABD'de açıklanan şubat ayı istihdam raporu sonrası altın fiyatlarının yeni haftaya sakin başladığını ifade ederek, cuma günü açıklanan verilerin ardından ABD’de enflasyon baskısının azalmasıyla ABD tahvil faizlerinde yaşanan toparlanma isteğinin altın fiyatlarındaki sakin seyirde etkili olduğunu vurguladı.

ABD'de bu hafta açıklanacak enflasyon ve perakende satış verilerinin ABD ekonomisinin büyümesiyle ilgili ipucu vereceğini belirten Memiş, altının ons fiyatında 1.320 doları destek,1.328 dolar seviyesini ise direnç olarak takip edeceklerini bildirdi.