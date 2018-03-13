Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'de faaliyet gösteren katılım bankaları Albaraka Türk, Kuveyt Türk, Türkiye Finans Katılım Bankası, Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım'ın konsolide olmayan toplam aktif büyüklüğü geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 20,5 artışla 159 milyar 993 milyon liraya ulaştı.

Katılım bankalarının net dönem karı 2016'ya göre yüzde 78,2 yükselişle 1 milyar 584 milyon lira oldu. Katılım bankaları 2016'de 888,7 milyon lira kar etmişti.

Geçen yıl sonu itibarıyla katılım bankalarının öz kaynak toplamı ise yüzde 18,7'lik artışla 13 milyar 645 milyon liraya çıktı.

VAKIF KATILIM'IN KAR ARTIŞI YÜZDE 626,4

Katılım bankaları arasında geçen yıl en fazla net karı 673 milyon 991 bin TL ile Kuveyt Türk elde etti. Net karda Kuveyt Türk'ü 375 milyon 360 bin TL ile Türkiye Finans Katılım Bankası, 237 milyon 93 bin TL ile Albaraka Türk, 158 milyon 902 bin TL ile Ziraat Katılım ve 138 milyon 132 bin TL ile Vakıf Katılım izledi.

Net karını 2016 sonuna göre en çok artıran banka ise Vakıf Katılım oldu. Kar artışı yüzde 626,4 olan Vakıf Katılım'ı, yüzde 418,1 ile Ziraat Katılım ve yüzde 26,7 ile Türkiye Finans Katılım Bankası takip etti.

Kuveyt Türk, 57,1 milyar TL ile Türkiye'nin en büyük aktif toplamına sahip katılım bankası olurken, bu bankayı 39,1 milyar TL ile Türkiye Finans Katılım Bankası ve 36,2 milyar TL ile Albaraka Türk izledi.

Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım'ın aktif büyüklüğü sırasıyla 14,4 milyar TL ve 13,2 milyar TL olarak gerçekleşti.

Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) verilerine göre de geçen yıl sonu itibarıyla sektörde bin 34 şubede 15 bin 31 kişi istihdam ediliyor.