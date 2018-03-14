Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonominin kırılganlıklarına bakacak olursak, enflasyon ve cari açıkla mücadelenin sürmesi gerekiyor.” dedi. İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan da imalat sektörünün dünya genelinde son yıllarda görülmeyen seviyede büyüme yakalamasının sürdürülebilirlik açısından umut verdiğine dikkat çekti. Bahçıvan, Türkiye ekonomisinin performansına dikkat çektiği açıklamasında “2018’e çok iyi bir başlangıç yaptık. Hedeflerimize hızla yaklaşacağız. İmalat Sanayi Endeksi verileri imalat sanayinin kesintisiz büyüdüğünü gösteriyor. Üretim kapasitemizin, istihdamımızın arttığını, gelecek dönemde de bu rakamların yükseleceğine dair beklentinin korunduğunu görüyoruz” dedi.