Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Turizm, transfer ve otel bölgesinde tüm yerler kiralandı. Duty Free mağazaları ve yiyecek içecek alanları hariç, yaklaşık 10 bin metrekare perakende mağazalar için de markalarla görüşmeler sürüyor. Perakende mağazalar kategorisinde özellikle araç kiralama, eczane, kuaför, hediyelik eşya, kuyumcu, bijuteri, tekstil ürünleri, oyuncak, lostra, seyahat ürünleri satış alanlarının yoğun talep gördüğü belirtildi. Gözlük ve saat gibi kategori mağazaları için de talep listesi oluşturulduğu, listede 100’e yakın firmanın yer aldığı kaydedildi.