Turizm, transfer ve otel bölgesinde tüm yerler kiralandı. Duty Free mağazaları ve yiyecek içecek alanları hariç, yaklaşık 10 bin metrekare perakende mağazalar için de markalarla görüşmeler sürüyor. Perakende mağazalar kategorisinde özellikle araç kiralama, eczane, kuaför, hediyelik eşya, kuyumcu, bijuteri, tekstil ürünleri, oyuncak, lostra, seyahat ürünleri satış alanlarının yoğun talep gördüğü belirtildi. Gözlük ve saat gibi kategori mağazaları için de talep listesi oluşturulduğu, listede 100’e yakın firmanın yer aldığı kaydedildi.
3. havalimanında ticari alan yarışı
19.03.2018 - 05:39 | Son Güncelleme: 19.03.2018 - 05:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye’nin dünyaya açılan vitrini olmaya hazırlanan İstanbul Yeni Havalimanı’nda ticari anlaşmalar da hız kazandı.
Etiketler : üçüncü havalimanı,
551198 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/551198.aspx
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