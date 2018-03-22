Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İŞKUR ve ILO işbirliğinde yürütülen “Kadınlar İçin Daha Çok ve Daha İyi İşler: Türkiye’de İnsana Yakışır İş İçin Kadınların Güçlendirilmesi” adlı konferansta bir konuşma yapan Sarıeroğlu “İŞKUR 2002 yılında yaklaşık 29 bin kişi işe yerleştirirken, bugün 1 milyon 57 bin kişiyi işe yerleştiren bir kamu istihdam kurumu hâline geldi. Kadınların istihdama katılım oranı yüzde 33’ler seviyesinde. Hedefimiz 2023’te yüzde 41 kadın işgücüne katılım oranına ulaşmak” dedi. Şu anda çok güçlü istihdam teşviklerinin Meclis’te görüşüldüğünü dile getiren Sarıeroğlu, “Biz kadınların üretimde daha çok yer almasını istiyoruz, yönetim kademelerinde, karar mekanizmalarında daha çok yer almalarını istiyoruz. İş başı eğitim kurslarına katılan kadınların 2-5 yaş arasındaki çocukları için 400 TL bakım desteği vereceğiz” diye konuştu.