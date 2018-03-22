Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nisan ayı ekonomi dünyası için yeni bir dönemin başlangıcı. Odalar, borsalar, ihracatçı birlikleri ve ardından üst kuruluşların yönetim kurulları ve başkanları yapılacak seçimlerle belirlenecek. İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) için de hararetli geçecek seçimler için düğmeye basıldı. Mevcut yönetimin adayına karşı adaylığını açıklayan Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Başkanı Yavuz Eroğlu, yeni dönemde birliği ayağa kaldıracak 5 yıldızlı planı stratejik plan ile yönetime talip olduğunu açıkladı. Eroğlu, başkan olması hâlinde ihracattan kesilen aidatı onbinde 5’ten on binde 2’ye indirmeyi hedefliyor. Eroğlu, bu yolla daha önceki dönemlerde çeşitli nedenlerle birlikten kaçan firmaların geri döneceğini savunurken, üye sayısının artmasıyla da gelir kaybının telafi edilebileceğini vurguluyor.



Çalıştaylar iptal edecek

Yeni dönemde sonuç odaklı bir yönetim anlayışı ile hareket edeceklerini belirten Eroğlu, “Limanlardaki ordino bedelini düşürdük. Keyfi konulan ve karşılığı olmayan haraç niteliğinde giderlerimiz oluyor. Birlik olarak buna karşı dik durarak bunların iptalini veya indirime gideceğiz. İhracatçılar Meclisi bu konuda dik durursa çok sayıda kalemden kurtuluruz. İhracatta hedefimiz kimyayı birinci yapmak. Tekstille kalkınmış ülke yok ama kimyayla var. Özellikle plastikte ciddi bir şekilde istihdam imkanı var. Sonuç üretmek yerine sürekli çalıştaylar düzenleniyor. Konuşuyoruz sonra dağılıyoruz. Sonuç üretmeden ciddi bir zaman kaybı yaşıyoruz sadece. Bu nedenle bu tür çalıştayları iptal edeceğiz” dedi.



Çin modeli kanton fuarcılık

Klasik fuarcılık faaliyetleri dışında yeni modeller getireceklerini savunan Eroğlu buna örnek olarak Çin’deki Kanton Fuarı’nı gösterdi. Bu organizasyonun yılda 5 defa yapıldığını ve 1 haftada 30 milyar dolarlık iş bağlantısının gerçekleştiğini anlatan Eroğlu, Türkiye’de de buna benzer bir fuar düzenlenebileceğini belirtiyor. Bu fuarla birlikte İstanbul’un marka hâline gelebileceğini söyleyen Eroğlu, müşterinin ayağına gitmek yerine, firmanın ayağına gelen müşterinin daha fazla alım yapabileceğini kaydetti.



Yerinde çözüm imkanı

İhracatçıların en önemli sorunlarından birisi bürokrasi olduğunu vurgulayan Eroğlu, önemli iş bağlantılarının uzun süren işlemlerden dolayı sekteye uğradığını belirtti. Buna karşı önlem olarak birlik adına Ankara’da sorunları hemen çözecek bir ekip oluşturacaklarını dile getiren Eroğlu, herhangi bir üyenin karşılaştığı sorunlara anında çözüm üreteceklerini söyledi.