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Haberler > Ekonomi > Kanser, diyabet, obezite! 81 ilaç daha geri ödeme listesinde

Kanser, diyabet, obezite! 81 ilaç daha geri ödeme listesinde

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kanser, diyabet, obezite! 81 ilaç daha geri ödeme listesinde

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 79'u yerli üretim olmak üzere 81 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu.

Sosyal Güvenlik Kurumu, hastalara umut olacak yeni bir adım daha attı. 81 ilaç daha geri ödeme listesine alındı. 

BAKAN IŞIKHAN DUYURDU

Sosyal medyadan açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Sosyal Güvenlik Kurumumuzun Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi’nde yapılan düzenleme ile 79’u yerli üretim olmak üzere 81 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim." dedi. 

HANGİ İLAÇLAR GERİ ÖDEME LİSTESİNDE?

Geri ödeme listesine alınan ilaçlar arasında; kanser, diyabet, antibiyotik, epilepsi-migren, multipl skleroz, obezite, pulmoner hipertansiyon, alerji ilaçları bulunuyor.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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