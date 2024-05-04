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Haberler > Ekonomi > İTO Başkanı Şekib Avdagiç'ten S&P’nin Türkiye adımına ilk yorum: Büyük katkı verecek

İTO Başkanı Şekib Avdagiç'ten S&P’nin Türkiye adımına ilk yorum: Büyük katkı verecek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İTO Başkanı Şekib Avdagiç&#039;ten S&amp;P’nin Türkiye adımına ilk yorum: Büyük katkı verecek

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, S&P’nin Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesine ilişkin bir değerlendirme yaptı. Piyasa motivasyonu için önemli bir adım olduğunu belirten Avdagiç, "Türkiye’ye bakış açısına büyük katkı verecek. Not artışlarında ihtiyacımız olan yeni mesafeleri almak için uyguladığımız ekonomi programını istikrarla sürdürmemiz çok önemli” dedi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, sosyal paylaşım platformu X’te yaptığı açıklamada, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu 'B'den 'B+'ya yükseltirken, kredi notu görünümünü 'pozitif' olarak korumasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

"TÜRKİYE'YE BAKIŞ AÇISINA BÜYÜK KATKI VERECEK"

“Enflasyonla mücadelemiz eşgüdümle ve kararlılıkla sürdükçe kazanan Türkiye ekonomisi olacak”
diyen Avdagiç, paylaşımında Fitch’in ardından S&P Global’in de Türkiye'nin kredi notunu 'B'den 'B+'ya yükseltti ve kredi notu görünümünü 'pozitif' olarak koruduğunu hatırlattı.

Şekib Avdagiç, şunları söyledi: “Özellikle yılın ikinci yarısında ‘dezenflasyon’ sürecinin de başlamasıyla hem yurtiçinde hem de yurtdışında ekonomiye olan güven daha da artacak, dış sermaye akışı hızlanacaktır. Enflasyonla mücadelemiz eşgüdümle ve kararlılıkla sürdükçe kazanan Türkiye ekonomisi olacak. Gelen ve ufuktaki artışlar piyasa motivasyonuna ve Türkiye’ye bakış açısına büyük katkı verecek. Not artışlarında ihtiyacımız olan yeni mesafeleri almak için uyguladığımız ekonomi programını istikrarla sürdürmemiz çok önemli.”

 

 

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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