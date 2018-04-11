Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomistlerin beklentisi cari işlemler açığının 4,28 milyar dolar olduğu yönündeydi.

Merkez Bankası verilerine göre cari işlemler açığı, bir önceki yılın Şubat ayına göre 1,5 milyar dolar arttı. Bunun sonucunda, on iki aylık cari işlemler açığı 53,3 milyar dolar oldu.

Bu ayda, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre 1,9 milyar dolar artarak 4,4 milyar dolar yükseldi.

Hizmetler dengesinden kaynaklanan net girişler, 364 milyon dolar artarak 846 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 266 milyon dolar tutarında artarak 835 milyon dolara yükseldi.

Doğrudan yatırımlar 268 milyon dolar net çıkış kaydetti. Merkez Bankası'nın değerlendirmesine göre bu gelişmede, yurtiçi yerleşiklerin yurtdışında yaptığı doğrudan yatırımların bir önceki yılın aynı ayına göre net bazda 592 milyon dolar artarak 779 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.

Portföy yatırımları 297 milyon ABD doları tutarında net çıkış kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 348 milyon dolar ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 180 milyon dolar net satış yaptığı görüldü.

Yurtdışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 511 milyon dolar net borçlanma gerçekleştirdi. .

Diğer yatırımlarda 3 milyar dolar tutarında net giriş gerçekleşti.

Resmi rezervlerde bu ayda 263 milyon ABD doları net azalış gözlendi. Net hata noksan ise Şubat'ta 1,38 milyar dolar oldu.