Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım tarafından tanıtılan Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamında desteklenen 19 firma arasında yer alan Alvimedica, sağlık teknolojisine yönelik 1 milyar 526 milyon liralık yatırımıyla dikkati çeken bir projeye imza attı. Girişimsel kardiyoloji alanında faaliyet gösteren Alvimedica, "süper teşvik" olarak da adlandırılan sistem kapsamında alacağı teşvikle muhtelif kateter, ilaçlı stent ve kalp kapakçığı üretimi için düğmeye basacak ve Türkiye'nin bu alandaki dışa bağımlılığını azalatacak. Alvimedica Yönetim Kurulu Başkanı Leyla Alaton, Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamında desteklenen tıbbi cihaz alanındaki yatırımlarının Türkiye'nin cari açığına yıllık 700 milyon dolar seviyesinde iyileştirme sağlayacağını söyledi.



YERLİ STENT YIL SONUNA HAZIR

2018'in sonlarına doğru yatırımın ilk etabı olan rezervuarlı, polimersiz ilaç salımlı stent üretimine başlanacağını belirten Alaton "İlerleyen yıllarda ise söz konusu ilaçlı stentin tüm teknolojik altyapısı peyderpey ülkemize kazandırılacak. Bunlarla birlikte hâlen hayvanlar üzerinde deneyleri devam eden girişimsel mitral kalp kapakçığımızın da geliştirilmesini takiben kapakçık üretimini gerçekleştireceğimiz fabrikanın yatırımına başlanacak ve 2023'te üretime geçileceği düşünülmekte" dedi.