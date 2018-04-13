Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Trump'ın "füze" açıklamasıyla savaş yerine dönen piyasalar normale dönerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Suriye'yi bahane ederek ekonomik saldırı başlatanlara sert çıktı. "Türkiye ekonomisi üzerinde oyun oynanıyor" sözlerinin ardından ekonomide aktif rol oynayanlar ve finans sektörünün içinde olanlara seslenen Erdoğan, "Eğer Suriye'deki bu gelişmeleri kalkıp bahane ederek, buradan ülkemize ekonomik terör estirmeye çalışıyorsanız, yanlış yaparsınız. Yeri geldiğinde bunun hesabını verirsiniz. Bunun bedelini ödersiniz. Hükûmetimiz bu konuda kararlı bir şekilde yoluna devam etmektedir. Döviz kurlarındaki artışın makul, mantıklı, işin kitabına uygun hiçbir izahı yoktur" ifadelerini kullandı. Küresel ekonomide kırılganlığa yol açacak, ciddi herhangi bir gelişmenin haberini de almadıklarına işaret eden Erdoğan, "Hiç endişe etmeyin, sağda solda konuşulanlara da bakmayın. Türkiye emin adımlarla yoluna devam ediyor. Bizi döviz kuru, möviz kuru üzerinden terbiye edemezler. Onlar kendi başlarının çaresine baksın. Biz yolumuza kararlı bir şekilde devam ediyoruz" dedi.



BİRİLERİ RAHATSIZ OLDU

Türkiye'nin 2017 yılı büyümesinin tüm uluslararası tahminleri alt üst ederek yüzde 7,4 olarak açıklandığını, ihracatın 36 milyar dolardan, 160 milyar dolara çıkıp tüm zamanların rekorunu kırdığını, turizmde ise rekor beklendiğini hatırlatan Erdoğan şöyle konuştu: "İhracatımıza 6 milyar dolarlık katkı yapacak, ithalatımızı 12 milyar dolar azaltacak 135 milyar liralık yatırım teşvik belgelerini sahiplerine teslim ettik. Böylece, olumsuz değerlendirmelerin en önemli bahanesi olan cari açığın düşürülmesine yönelik çok ciddi bir adım atmış olduk. Yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik çok önemli düzenlemeleri hayata geçirdik. Neredeyse her gün savunma sanayisinde gerçekten çok önemli başarıların haberlerini alıyoruz. Bütün bunların birilerini rahatsız etti."

"Kanal İstanbul ihalesi bir an önce yapılmalı"

Kanal İstanbul ihalesinin bir an önce yapılmasını isteyen Erdoğan, boğazda yaşanan gemi kazasına dikkat çekerek, "Artık çok daha fazla sabrımız kalmadı. İstanbul'un dev Kanal İstanbul'un ihalesini yapmamız olmazsa olmaz hâle geldi. İşte son Boğaz'daki kaza bunun ne kadar önemli olduğunu ortaya koydu, daha bekleyemeyiz. Bu ihalenin süratle yapılması lazım" değerlendirmesinde bulundu.

24 NİSAN'A KADAR ÜCRETSİZ OLACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve Başbakan Binali Yıldırım, Kayaş Tren Garı'nda düzenlenen Başkentray açılış törenine katıldı. 24 Nisan'a kadar ücretsiz olarak hizmet verecek olan Başkentray, başlangıçta 15 dakikada bir, ilerleyen zamanda ise 5 dakikada bir işletilecek trenlerle günlük 520 bin yolcuya hizmet verecek. Başkentray ile banliyölerin Kayaş-Sincan arasında seyahat süresi 59 dakikadan 49 dakikaya, YHT'lerin Ankara-Sincan arasındaki seyahat süresi de 17 dakikadan 11 dakikaya düşecek. Bu arada yatırım bedeli 1 milyar 227 milyon TL olan proje kapsamında, 12 adet karayolu ve üst geçidi, 10 adet yaya alt ve üst geçidi ile 1 tünel ve 70 menfez inşa edildi