Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından 9-13 Mayıs'ta 3'üncüsü  düzenlenecek Etnospor Kültür Festivali'nin tanıtım toplantısı yapıldı.

Yenikapı Meydanı'ndaki Avrasya Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirilen  toplantıya Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, İstanbul  Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Türkiye Geleneksel Spor Dalları  Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet  Karadağ ve Vakıf Katılım Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran katıldı.
Toplantıda konuşan Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Karadağ, bu  yıl sponsorlukta üçüncü yılları olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:
 
"Etnospor Kültür Festivali'nde ilk yıldan itibaren beklenenin üzerinde  bir başarı yakaladık. Geçtiğimiz yıl yüksek, 1 milyona ulaşan bir katılım gördük.  Bu yıl Borsa İstanbul açısından ustalık dönemi olacak. Etkinliklerde sermaye  piyasalarını, kurumumuzun ürünlerini derinleştirmeye fırsat olacak. Hükümetimizin  önceliği İstanbul'u bir finans merkezi yapmak. Etnospor'a baktığımızda, geçmişin  ihtişamını geleneksel spor dallarında nasıl günümüze taşıyoruz ve oradaki  güzellikleri yakalıyorsak, İstanbul'un da finans ve ticaret tarafında tarihin tüm  dönemlerinde merkez olduğunu görüyoruz.
 
Günümüzde hak ettiği noktadan biraz uzaklaştığını ama bu tür  etkinlikler ve derinleşmelerle İstanbul'un finans alanında dünyanın en önemli  merkezlerinden biri olacağını düşünüyoruz. Etnospor, milyonu aşan katılımcısıyla  borsa ve sermaye piyasaları için bir fırsat. En temel sıkıntımız, kendimizi geniş  kitlelere anlatmakta zorlanıyoruz. Bu tür ailelerin, gençlerin katıldığı  aktivitelerde finans tarafındaki ürünlerimizi tanıtma fırsatı buluyoruz."
 
Bu yıl etkinliğe çok daha aktif katılacaklarını belirten Karadağ,  inovatif ürünlerle bu yıl katılımcılara ev sahipliğinin ilk nüvesini  dağıtacaklarını söyledi.
 
GELEN KONUKLARA HEDİYELER VERİLECEK
 
Karadağ, devamla şunları kaydetti:
 
"Borsamızdan TOKİ iş birliği ile konut sertifikası dağıtıyoruz. Belki  de Etnospor Kültür Festivali'ne gelen katılımcıların büyük bir kısmına  konutlarının bir kısmını belki hediye edeceğiz, ekonomimizin büyük şirketlerine  ortak olma fırsatı sunacağız, bunun altyapısını hazır etmiş olacağız. Hedefimiz,  en az gelen konuklara hediyelerle, sermaye piyasaları ürünleriyle tanışma fırsatı  vermek."
 
"ECDADIN BİZE BIRAKTIĞI KÜLTÜR MİRASI GELECEĞE TAŞIMA MİSYONUMUZ  VAR" 
 
Vakıf Katılım Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran da Vakıf  Katılım'ın sektörün en genç üyesi olduğunu belirterek, "Modern bankacılığın yanı  sıra ecdadın bize bıraktığı kültür miraslarını gelenekten geleceğe taşıma gibi  misyonumuz var. Bankacılık yaparken aynı zamanda bu tür etkinlikleri de  desteklemek ve ortaya çıkarmakla mükellefiz. Vakıf Katılım olarak kültürümüzü  yaşatma, dayanışma, yardımlaşma, topluma faydalı organizasyonları destekleme  misyonumuz var." ifadelerini kullandı.
 
Oran, 20'nci yüzyılın, spor dallarının kurumsallaştığı bir dönem  olduğunu, aynı zamanda binlerce yıldır kuşaktan kuşağa aktarılan ata sporu ve  kültürünü üzücü şekilde uzaklaştırdığını söyledi.
 
Geri kalmış, uzaklaştırılmış ecdadın bıraktığı spor dallarının  gençlerle tanıştırılması ve geçmişin hatırlanması adına Etnospor Kültür  Festivali'nin önemli olduğuna işaret eden Oran, "Etnospor Başkanımıza çok  teşekkürler... Gençlerimizi bu tip sporlarla buluşturmak ve tanıştırmak bizi biz  yapan değerlerimizden biri... Katılım bankacılığımızda Okçuluk Kulübümüzü kurduk.  Bu kulübümüz de organizasyonda yerini alıp yarışacak." diye konuştu.