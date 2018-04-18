Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin satış hacmini artıracak bir fuar daha yaklaşıyor. Türk-Arap Ülkeleri İşbirliği Derneğinin (TÜRAP) desteğiyle, 2-4 Mayıs tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşecek buluşmada, 15 Arap ülkesinden bin iş adamı, 150’den fazla Türk gıda firmasıyla buluşacak. 5. Türk-Arap Gıda ve Gıda Teknolojileri Fuarı hakkında bilgi veren TÜRAP Başkanı Sabuhi Attar “Fuarın ana amacı ihracatımızı arttırmak ve Arap ülkeleriyle olan iş birliğine katkı sağlamak. Aynı zamanda Türk-Arap dostluğunu pekiştirmek. Fuarda, üç ana konu üzerinde çalışmalar gerçekleştirilecek. Gıda ve teknoloji, tarım ve teknoloji, otel ekipman malzemeleri... Arap ülkeleri gıda konusunda yüzde 80 dışa bağımlı ama Türkiye bu pastanın sadece yüzde 5’lik diliminden faydalanıyor. Bu fuarla payımız da artacak. Fuar kapsamında birçok sözleşmeye imza atılacak. Arapların en fazla talep ettikleri ürünler; dondurulmuş sebze ve meyveler, taze sebze ve meyveler, konserve ve her türlü hazırlanmış, paketlenmiş gıdalar... Ayrıca peynir, yumurta ve tavuk gibi ürünlere de ilgi gösteriyorlar. Türkiye de, Arap ülkelerinden en çok hurma ithal etmekte. Özellikle ramazan ayının gelmesiyle birlikte bu oran oldukça artıyor. Araplar da hurmalarını getirerek, fuarda tanıtım yapacaklar. Özellikle Avrupa ülkelerinin, Arap pazarına girme çabaları bilinmekte ve bu kapsamda yaptıkları tanıtımlar çok fazla. Fuar, Türkiye’nin de bu anlamda adım atması için çok önemli bir fırsat. Türkiye’de üretilen ürünler hem helal, hem kaliteli. Buna rağmen Arap pazarında yer almaması büyük eksiklik” dedi.