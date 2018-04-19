Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin ANKARA



Anlaşmaya göre yeni mezun eczacılar yardımcı eczacı olarak istihdam edilecek. Serbest eczane açmak veya serbest eczanelerde çalışmak isteyen eczacı, en az 1 yıl süreyle hizmet sözleşmesine bağlı olarak serbest eczanelerde yardımcı eczacı olarak çalışmak zorunda olacak. Hastane eczanelerinde veya ikinci eczacı olarak serbest eczanelerde en az bir yıl süre ile çalışanlar ise yardımcı eczacı olarak çalışma şartını yerine getirmiş sayılacak. Eylülde başlayacak olan yerleştirmelerle 2 bin yeni eczacı istihdam edilecek. Eczacılık fakülteleri mezunları serbest eczacılık yapmak için en az bir yıl yardımcı eczacılık yapacak. Yardımcı eczacılara, stajyer gibi görünse de asgari ücretin bir buçuk katından aşağı ücret verilemeyecek. Ancak taraflar anlaşırsa bu ücret artırabilecek. İş başı eğitim programı ile işe başlayabilecek olan yardımcı eczacılardan, çalışabileceği eczaneyi kendisi belirleyenlere öncelik tanınacak. Yardımcı eczacı, çalışacak eczane bulamadığında, bölgedeki Eczacılar Odasına başvuracak ve başvuru sırasına göre yerleştirilecek.