Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Altın fiyatı için ezber bozan tahmin! Dev banka "B planı yapın" diyerek duyurdu

Altın fiyatı için ezber bozan tahmin! Dev banka "B planı yapın" diyerek duyurdu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Altın fiyatı için ezber bozan tahmin! Dev banka &quot;B planı yapın&quot; diyerek duyurdu

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Tüm zamanların en çok kazandıran yatırım aracı altın yatırımcıların odak noktasında olmayı sürdürüyor. Gram başta olmak üzere altın fiyatlarındaki dalgalanmalar yatırımcıyı tedirgin etse de rekor tahminlerinde bir değişiklik bulunmuyor. Ancak İsviçreli dev banka UBS yatırımcılarına gönderdiği önemli mesajla dikkat çekti. Banka, B planı yapın diyerek uyardı.

Ekonomistlerin rekor tahminlerine karşı altında ezber bozan bir tahmin İsviçreli dev banka UBS'den geldi. İsviçre'nin dev bankası müşterilerine gönderdiği mesajda B planı yapmalarını tavsiye etti.

GRAM ALTINDA REKOR BEKLENTİLERİ

ABD enflasyon ve ÜFE verilerinin ardından ons altın fiyatı 2.413,93 dolardan kapanış yaptı. Bir haftada yatırımcısına yüzde 2.3 kazandıran gram altın ise 2.500 TL'nin üzerinde haftayı kapattı. Ünlü ekonomistler  yükselişin süreceğini işaret ederek altının gramının 3.500 TL'yi bulabileceği tahminini yapıyor.

Altın fiyatı için ezber bozan tahmin! Dev banka B planı yapın diyerek duyurdu - 1. Resim

Öyle ki Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı Ons altın fiyatının 2750 dolar ile 3000 dolar arasında olması durumunda gram altının 3500 TL ile 4000 TL aralığına yükseleceğini söylüyor.

Altın fiyatı için ezber bozan tahmin! Dev banka B planı yapın diyerek duyurdu - 2. Resim

TÜM TAHMİNLER ALT ÜST: B PLANI BULUN

UBS ise yaptıkları analizle tüm tahminleri alt üst etti. UBS finans analistleri, müşterilerine gönderdiği bir mesajda, yatırımcılara süregelen ekonomik istikrarsızlık nedeniyle yatırımları için koruyucu stratejiler düşünmelerini tavsiye etti.

Altın fiyatı için ezber bozan tahmin! Dev banka B planı yapın diyerek duyurdu - 3. Resim

Altının genellikle belirsiz zamanlarda güvenilir bir varlık olarak görülmesine rağmen, yakın gelecekte bazı zorluklarla karşılaşabileceğine dikkat çekti.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Filenin Sultanları, İtalya'ya mağlup oldu!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Altın, dolar derken bir yatırım fırsatı daha! İslam Memiş açıkladı - Ekonomiİslam Memiş müjdeyi verdiİnsanlıktan utandıran görüntüler! Büyükbaş hayvana işkence yapan 5 cani tutuklandı - EkonomiBüyükbaş hayvana işkence yapan 5 caniye tutuklama!Kerevitaş 2023 finansal sonuçlarını açıkladı - EkonomiKerevitaş 2023 finansal sonuçlarını açıkladıBakan canlı yayında duyurdu! "Denizler Halkındır" harekatı başlıyor, sahiller vatandaşa açılacak - Ekonomi"Denizler Halkındır" harekatı başlıyorTürk Yatırım Fonu kuruluyor! Kayıtlı sermaye 500 milyon dolar - EkonomiTürk Yatırım Fonu geliyorBakan müjdeyi verdi! 4,2 milyar liralık destek ödemesi hesaplara yatırıldı - EkonomiBakan müjdeyi verdi! Paralar hesaplarda
Sonraki Haber Yükleniyor...