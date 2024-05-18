Altın fiyatı için ezber bozan tahmin! Dev banka "B planı yapın" diyerek duyurdu

Tüm zamanların en çok kazandıran yatırım aracı altın yatırımcıların odak noktasında olmayı sürdürüyor. Gram başta olmak üzere altın fiyatlarındaki dalgalanmalar yatırımcıyı tedirgin etse de rekor tahminlerinde bir değişiklik bulunmuyor. Ancak İsviçreli dev banka UBS yatırımcılarına gönderdiği önemli mesajla dikkat çekti. Banka, B planı yapın diyerek uyardı.

Ekonomistlerin rekor tahminlerine karşı altında ezber bozan bir tahmin İsviçreli dev banka UBS'den geldi. İsviçre'nin dev bankası müşterilerine gönderdiği mesajda B planı yapmalarını tavsiye etti.

GRAM ALTINDA REKOR BEKLENTİLERİ

ABD enflasyon ve ÜFE verilerinin ardından ons altın fiyatı 2.413,93 dolardan kapanış yaptı. Bir haftada yatırımcısına yüzde 2.3 kazandıran gram altın ise 2.500 TL'nin üzerinde haftayı kapattı. Ünlü ekonomistler yükselişin süreceğini işaret ederek altının gramının 3.500 TL'yi bulabileceği tahminini yapıyor.

Öyle ki Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı Ons altın fiyatının 2750 dolar ile 3000 dolar arasında olması durumunda gram altının 3500 TL ile 4000 TL aralığına yükseleceğini söylüyor.

TÜM TAHMİNLER ALT ÜST: B PLANI BULUN

UBS ise yaptıkları analizle tüm tahminleri alt üst etti. UBS finans analistleri, müşterilerine gönderdiği bir mesajda, yatırımcılara süregelen ekonomik istikrarsızlık nedeniyle yatırımları için koruyucu stratejiler düşünmelerini tavsiye etti.

Altının genellikle belirsiz zamanlarda güvenilir bir varlık olarak görülmesine rağmen, yakın gelecekte bazı zorluklarla karşılaşabileceğine dikkat çekti.