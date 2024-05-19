11 yıl sonra rekor kırdı! ‘Gümüş’ün dönüşü muhteşem oldu

Gümüşün ons fiyatı 2013’ten bu yana ilk defa 30 doları aşarak rekor kırarken, yatırımcısına altından daha fazla kazandırdı. Gram altın ise 2.500 TL’ye yükseldi.

EKONOMİ SERVİSİ - Küresel piyasalardaki belirsizlikler ve FED’in faiz indirim ihtimalinin artması ile gümüş fiyatları rekor kırdı.

Gümüşün ons fiyatı bir günde yüzde 6 artışla 32,65’ye ulaşarak 2013’ten bu yana ilk defa 30 doları aştı. Yılbaşından bu yana yüzde 30’dan fazla getiri sağlayan gümüş, yatırımcısına altından daha fazla kazandırdı. Altında yükseliş ise devam ediyor.

Ons altın haftanın son işlem gününde 2.415 dolara kadar yükselirken, gram altın yeniden 2.500 TL seviyesine ulaştı. Teknik açıdan altının ons fiyatında 2.400 ve 2.450 dolar seviyeleri direnç, 2.350 ve 2.300 dolar seviyeleri destek konumunda bulunuyor.

BNP Paribas, gümüş fiyatlarının altından bile daha heyecan verici olabileceğini belirtirken, ROTH Capital Partners analistleri altın ve gümüş fiyatlarının önümüzdeki aylarda daha da yükseleceğini öngördü. ROTH Capital Partners’ın Baş Teknik Stratejisti JC O’Hara da altının 2.600, gümüşün 35/37 dolara kadar direnç görmeden yükselebileceğini söyledi.