Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Türkiye'nin not görünümünü yükseltti

Moody's İsrail'in kredi notunu teyit etti: Görünümünü 'negatif' olarak tuttu

Moody's İsrail'in kredi notunu teyit etti: Görünümünü 'negatif' olarak tuttu

Ekonomi yönetiminin aldığı parasal sıkılaşma adımları meyvesini vermeye devam ediyor. S&P Global'in Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesinin ardından bir karar da CI Ratings'ten geldi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarından Türkiye'nin kredi notu için önemli kararlar gelmeye devam ediyor. Moody's, Fitch Ratings ve S&P Global tarafından alınan kararların ardından bir karar da CI Ratings'ten geldi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu CI Ratings, Türkiye'nin kredi notunu yukarı yönlü revize etti.

TÜRKİYE'NİN KREDİ NOTUNU YÜKSELTTİ

CI Ratings, Türkiye'nin uzun ve kısa dönem yabancı ve yerel para cinsinden kredi notları "B" olarak teyit etti.

Kredi notunun görünümü "durağan"dan "pozitif"e çıkarıldı.

Öte yandan Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltti, görünümünü "pozitif" olarak korudu.

Aralık ayında ise S&P, Türkiye’nin kredi notunu “B” olarak teyit ederken not görünümünü durağandan pozitife revize etmişti.

Bir diğer kredi derecelendirme kuruluşu, Moody’s Ocak ayında görünümü durağandan pozitife çekmiş, Fitch Ratings ise Mart ayında Türkiye’nin kredi notunu yükseltmişti.